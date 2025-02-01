Λουιζιάνα: Ποινική δίωξη σε γιατρό από τη Νέα Υόρκη επειδή έδωσε χάπι άμβλωσης σε έφηβη

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε γιατρό από τη Νέα Υόρκη επειδή συνταγογράφησε μέσω διαδικτύου και παρείχε το χάπι της άμβλωσης σε μία έφηβη στην πολιτεία Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όπου έχουν απαγορευθεί οι αμβλώσεις.

Η Μάργκαρερ Κάρπεντερ και η κλινική της Nightingale Medical κατηγορούνται για εγκληματική άμβλωση μέσω φαρμάκων, ένα κακούργημα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του δυτικού Μπατόν Ρουζ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια πολιτεία απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον γιατρού σε άλλη πολιτεία επειδή συνταγογράφησε φάρμακα για την άμβλωση.

«Πιστεύω ότι είμαστε η πρώτη πολιτεία, δεν γνωρίζω άλλη, που απαγγέλλει κατηγορίες στην κλινική και τη γιατρό» από τα τέλη του Ιουνίου του 2022, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατήργησε την ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό του Μπατόν Ρουζ ο Τόνι Κλέιτον, ένας από τους εισαγγελείς που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

«Είναι παράνομο να στέλνει κανείς χάπια σε αυτή την πολιτεία και είναι παράνομο να εξαναγκάζει κάποιον να κάνει άμβλωση», τόνισε σε ανακοίνωσή της η γενική εισαγγελέας της Λουιζιάνα Λιζ Μούριλ. «Τα πρόσωπα που παραβιάζουν τον νόμο, θα λογοδοτούν», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σώμα ενόρκων στο Μπατόν Ρουζ απήγγειλε κατηγορίες για «εγκληματική άμβλωση» μέσω φαρμάκων εναντίον της Κάρπεντερ, της κλινικής της, αλλά και εναντίον της μητέρας της ανήλικης κοπέλας που έκανε την άμβλωση.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκολ τόνισε χθες ότι η πολιτεία δεν θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε αίτημα έκδοσης της Κάρπεντερ.

Από την πλευρά της η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς δήλωσε: «Η ποινικοποίηση των υπηρεσιών που συνδέονται με την άμβλωση αποτελεί άμεση και επονείδιστη επίθεση εναντίον του δικαιώματος των Αμερικανίδων να διαθέτουν το σώμα τους όπως επιθυμούν και εναντίον της αναπαραγωγικής τους ελευθερίας».

Περισσότερες από τις μισές αμβλώσεις που γίνονται στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται με τη λήψη χαπιών.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2022 να καταργήσει την ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση πολλές συντηρητικές πολιτείες έχουν απαγορεύσει ή θέσει πολύ αυστηρούς περιορισμούς στην άμβλωση. Σήμερα μία Αμερικανίδα στις τρεις ηλικίας 18 με 44 ετών ζει σε μία από αυτές τις πολιτείες.

Όμως 18 πολιτείες, ανάμεσά τους της Νέας Υόρκης, έχουν υιοθετήσει νομοθεσία για την προστασία των γιατρών από ποινικές διώξεις επειδή βοήθησαν γυναίκες σε άλλες πολιτείες να κάνουν άμβλωση.

Εξάλλου πέρυσι η Λουιζιάνα υιοθέτησε νομοθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη μιφεπριστόνη, μία από τις δύο ουσίες που χρησιμοποιείται για τη φαρμακευτική άμβλωση, χαρακτηρίζοντάς την ελεγχόμενη ουσία.

Η μιφεπριστόνη και η μισοπροστόλη έχουν εγκριθεί από την ομοσπονδιακή υπηρεσία φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τον τερματισμό της εγκυμοσύνης της πρώτες 10 εβδομάδες.

Εναντίον της Κάρπεντερ έχουν ασκηθεί αστικές διώξεις στην πολιτεία του Τέξας για αντίστοιχους λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

