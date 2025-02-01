Το Ισραήλ και η Χαμάς πρόκειται να προχωρήσουν σήμερα στην τέταρτη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους μετά τη σύναψη συμφωνίας στις 19 Ιανουαρίου για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Reuters, οχήματα του Ερυθρού Σταυρού έχουν φτάσει στη Χαν Γιουνίς, εν όψει της ανταλλαγής.

Κάποιοι από τους τρεις ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα θα παραδοθούν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιουνίς, ενώ οι υπόλοιποι θα απελευθερωθούν σε άλλο σημείο που υπέδειξε η Χαμάς στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.

Μεταξύ των τριών ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα είναι ο πατέρας των δύο τελευταίων παιδιών που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Ο Γιάρντεν Μπίμπας πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος σήμερα, αλλά η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά δεν έχουν επιστρέψει από τη Γάζα και η τύχη τους παραμένει άγνωστη. Ο Όφερ Καλντερόν, ένας Γαλλοϊσραηλινός, και ο Κιθ Σίγκελ, ένας Αμερικανοϊσραηλινός πρόκειται επίσης να απελευθερωθούν.

Το Ισραήλ από την πλευρά του θα αφήσει ελεύθερους 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστίνιων Κρατουμένων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεκαπέντε όμηροι – δέκα Ισραηλινοί και πέντε Ταϊλανδοί—και 400 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν ήδη απελευθερωθεί αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έπειτα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διάρκεια των έξι εβδομάδων της πρώτης φάσης της εκεχειρίας θα αφεθούν ελεύθεροι συνολικά 33 Ισραηλινοί όμηροι, εκ των οποίων οκτώ είναι νεκροί, και περίπου 1.900 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η τύχη της οικογένειας Μπίμπας προκαλεί αγωνία στο Ισραήλ. Το 2023 η Χαμάς είχε ανακοινώσει τον θάνατο σε ισραηλινό πλήγμα της Σίρι Μπίμπας και των δύο γιων της – του Κφιρ που είναι 2 ετών σήμερα και του Αριέλ, 5 ετών-- , όμως οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι νεκροί.

«Χαμάς, πού είναι τα μωρά Μπίμπας;», έγραψε χθες Παρασκευή στο Χ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Γιάρντεν μας πρόκειται να επιστρέψει αύριο (…) αλλά η Σίρι και τα παιδιά δεν έχουν επιστρέψει ακόμη», έγραψε η οικογένεια του ομήρου στο Instagram, κάνοντας λόγο για «ανάμικτα συναισθήματα».

Μετά την ανταλλαγή, βάσει των όρων της συμφωνίας, πρόκειται να επαναλειτουργήσει και το σημείο διέλευσης της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024 όταν πέρασε στον έλεγχο του Ισραήλ.

Μέσω αυτού θα μπορέσουν να απομακρυνθούν από τον παλαιστινιακό θύλακα ασθενείς και τραυματίες, δήλωσαν πηγή της Χαμάς και μια άλλη που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις.

Η ΕΕ ανέπτυξε εκ νέου χθες Παρασκευή την αποστολή της στο σημείο διέλευσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει ότι περίπου 50 ασθενείς θα απομακρυνθούν σήμερα από τον θύλακα.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, τη Δευτέρα πρόκειται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας. Στη διάρκεια αυτής θα αφεθούν ελεύθεροι και οι τελευταίοι όμηροι και θα συζητηθεί το οριστικό τέλος του πολέμου, κάτι στο οποίο είναι αντίθετα κάποια μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

