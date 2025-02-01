Βέλγιο: Συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον Μπαρτ ντε Βίβερ

Ύστερα από σχεδόν επτά μήνες διαπραγματεύσεων επήλθε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού στο Βέλγιο υπό την ηγεσία του φλαμανδού εθνικιστή Μπαρτ ντε Βίβερ.

Ο επικεφαλής της αντιμεταναστευτικής Νέας Φλαμανδικής Συμμαχίας (N-VA) που κέρδισε τις εκλογές του Ιουνίου θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, διαδεχόμενος τον Αλεξάντερ ντε Κρο.

Ο 54χρονος Ντε Βίβερ, δήμαρχος Αμβέρσας από το 2013, θα ηγηθεί ενός πεντακομματικού κυβερνητικού συνασπισμού τον οποίο απαρτίζουν η N-VA, τα γαλλόφωνα MR (Μεταρρυθμιστικό Κίνημα) και Les Engagés (Οι Δεσμευμένοι), οι φλαμανδοί Χριστιανοδημοκράτες (CD&V) και το φλαμανδικό σοσιαλιστικό κόμμα Vooruit (Εμπρός).

Αυτά τα πέντε κόμματα κατέχουν αθροιστικά 81 έδρες επί συνόλου 150 στη νέα βουλή, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

