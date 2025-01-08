Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα έκκληση στους συμμάχους της Ουκρανίας ζητώντας τους να ασκήσουν πιέσεις στη Ρωσία μετά το πλήγμα της Μόσχας στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας το οποίο προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ιβάν Φιόντοροφ.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην Ουκρανία πρέπει να υποστηριχθεί. Μόνο μέσω της ισχύος μπορεί να τελειώσει ένας τέτοιος πόλεμος με διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φιόντοροφ, δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν από το σημείο του ρωσικού πλήγματος στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες, από τη ρωσική επίθεση επλήγη ένα μίνι βαν - ταξί, ένα τραμ και ένα πολυώροφο κτίριο όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Στις φωτογραφίες φαίνονται επίσης άνθρωποι πεσμένοι στο πεζοδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, με πληροφορίες από BBC (ρωσική υπηρεσία)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

