Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι η αποπομπή του Νοτιοκορεάτη προέδρου Γιουν Σουκ Γελ δείχνει τη "δημοκρατική ανθεκτικότητα" στη Νότια Κορέα και τόνισε ότι δεσμεύεται να εργαστεί μαζί με τη νέα ηγεσία της συμμαχικής αυτής χώρας.

Η Νότια Κορέα έδειξε τη δύναμη των δημοκρατικών της θεσμών μετά την αποπομπή του προέδρου Γιουν Σουκ Γελ, τόνισε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιορδανία.

"Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η Δημοκρατία της Κορέας επέδειξε δημοκρατική ανθεκτικότητα", δήλωσε.

"Την είδαμε να ακολουθεί μια ειρηνική διαδικασία που ορίζεται στο Σύνταγμά της και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Χαν καθώς αναλαμβάνει τα καθήκοντά του", τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Χαν Ντουκ Σου, ο οποίος ασκεί την προσωρινή προεδρία στη Σεούλ.

"Υποστηρίζουμε αποφασιστικά τον κορεατικό λαό. Υποστηρίζουμε αποφασιστικά την αδιάρρηκτη συμμαχία" μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας, υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

