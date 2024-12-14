Ισραήλ και Τραμπ σε αναζήτηση νέων στόχων

Ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Ισραήλ oι τριήμερες εντατικές συναντήσεις που είχε ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM), στρατηγός Μάικλ Κερίλα, με επίκεντρο «την απόκρουση πιθανών στρατηγικών απειλών», όπως αναφέρει η σχετική επίσημη ανακοίνωση. Πέρα από το γεγονός ότι η επίσκεψη Κερίλα στο Ισραήλ ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον περσινό Οκτώβριο, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι δεν συναντήθηκε μόνο με τον αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγο Χέρτσι Χαλέβι, αλλά και με τον Υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ως επίσης και με ανώτατους επιτελείς της στρατιωτικής διοίκησης του βορείου Ισραήλ, οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν εκ των πραγμάτων αυξηθεί ενόσω διαρκεί η προέλαση και εγκατάσταση ισραηλινών δυνάμεων εντός του συριακού εδάφους, ως απόρροια των ειδικών περιστάσεων που έχουν προκύψει αφότου κατέρρευσε το καθεστώς Άσαντ.

Επόμενοι στόχοι: Ιράν, Υεμένη και Ιράκ

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενόσω διαρκούσε η επίσκεψη Κερίλα στο Ισραήλ, τα κρατικά ισραηλινά μέσα κάλυψαν με ιδιαίτερη επιμονή διαρροές που προέρχονταν από κύκλους ανωτέρων επιτελών του στρατού γύρω από το ερώτημα με ποιον ακριβώς τρόπο το Ισραήλ θα μπορούσε να αξιοποιήσει την νέα κατάσταση πραγμάτων που διαμορφώθηκε στη Συρία.



Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, αυτή τη στιγμή, τόσο το ναυτικό όσο και η αεροπορία της Συρίας έχουν ουσιαστικά καταστραφεί ολοσχερών από τους πρόσφατους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ως επίσης και ότι αχρηστεύθηκε τουλάχιστον το 85% της συριακής αεράμυνας, η ισραηλινή πλευρά φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προβεί σε συστηματικά αεροπορικά κτυπήματα, αφού τα πολεμικά αεροπλάνα θα μπορούν, υπό τις παρούσες συνθήκες, να διασχίζουν, ανενόχλητα πια, τον συριακό εναέριο χώρο.

Μια «μοναδική ευκαιρία»

Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από στρατιωτικούς κύκλους στο Ισραήλ ως μία «μοναδική ευκαιρία» να δοθεί ένα «αποφασιστικό κτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκφράζεται η άποψη ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να βιαστεί να προβεί σε μια τέτοια σοβαρή κίνηση και αντιθέτως, θα ήταν προτιμότερο να περιμένει, έως ότου αναλάβει και επισήμως τα προεδρικά του καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ.



Από την άλλη, η άποψη που φαίνεται να συγκλίνει η μεγαλύτερη μερίδα των στρατιωτικών επιτελών, προτείνει την ανάληψη συστηματικής στρατιωτικής δράσης κατά το προσεχές διάστημα κατά περιφερειακών συμμάχων του Ιράν, και συγκεκριμένα κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη και παράλληλα κατά των φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Άλλωστε, αφότου κατέρρευσε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, αυξήθηκε η συχνότητα της εκτόξευσης drones κατά της ισραηλινής επικράτειας, που προέρχονταν τόσο από την Υεμένη, όσο και από το Ιράκ, με την ισραηλινή αεράμυνα να έχει καταφέρει να αποκρούσει τα περισσότερα από αυτά προτού καταφέρουν να παραβιάσουν τον εθνικό εναέριο χώρο – με μοναδική εξαίρεση ένα drone των Χούθι που κατάφερε να πλήξει ένα κτήριο στην πόλη Γιάβνε του κεντρικού Ισραήλ.



Παράλληλα όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι – ενόσω διαρκούσε η επίσκεψη Κερίλα στο Ισραήλ – η Wall Street Journal δημοσίευσε χθες πληροφορίες που φέρουν το περιβάλλον Τραμπ να τάσσεται υπέρ μίας αεροπορικής επίθεσης κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν αποκλείεται μία τέτοια κίνηση να πραγματοποιηθεί ενόσω διαρκεί η τρέχουσα «μεταβατική περίοδος», πριν την επίσημη έναρξη της νέας προεδρικής θητείας, στα τέλη του ερχόμενου Ιανουαρίου.

Επίφαση κανονικότητας

Στο μεταξύ, είναι γεγονός ότι από την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο, και ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ και την – μέχρι στιγμής - απρόσκοπτη προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων στα συριακά εδάφη, οι ισραηλινές πόλεις βιώνουν, λίγο έως πολύ, μία νέα κανονικότητα, που φαίνεται να καθησυχάζει τον πληθυσμό.



Από την άλλη όμως, η νέα ενημερωτική καμπάνια της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας - που άρχισε να καταλαμβάνει κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο διαφημιστικό χρόνο στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας - συστήνει στους πολίτες να μην εφησυχάζουν και να συνειδητοποιήσουν ότι, παρά την πρόσκαιρη ηρεμία που βιώνουν στην καθημερινότητά τους , είναι ίσως θέμα χρόνου οι σειρήνες να ηχήσουν ξανά ανά πάσα στιγμή.





