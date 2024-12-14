Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ μίλησαν απευθείας με την ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν "άμεση επαφή" με την Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), την οργάνωση που είναι επικεφαλής ενός συνασπισμού που πήρε την εξουσία στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, του οποίου η χώρα είχε χαρακτηρίσει "τρομοκρατική" αυτή την ισλαμιστική οργάνωση.

"Ήρθαμε σε επαφή με την HTS και άλλες πλευρές", δήλωσε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους μετά τις συζητήσεις για τη Συρία στην Ιορδανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες αυτών των επαφών.

Ήταν η πρώτη άμεση επαφή με μια ομάδα που παραμένει στη λίστα τρομοκρατίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. H Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ήταν κάποτε συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα, αλλά αποχώρησε από την ομάδα. Ωστόσο, παραμένουν ανησυχίες για το πώς το HTS θα μεταχειριστεί τις μειονότητες, τις γυναίκες και άλλους, καθώς προσπαθεί να εδραιώσει τον έλεγχό της στη χώρα.

Ο Μπλίνκεν προσπάθησε να συντονίσει τις περιφερειακές δυνάμεις κατά τη διάρκεια υων συναντήσεων στην Ιορδανία, την Τουρκία και το Ιράκ για να ασκήσει πίεση για μια περιεκτική πολιτική μετάβαση στη Συρία. Η απομάκρυνση του Άσαντ έχει αναστατώσει την περιοχή, ενισχύοντας την Τουρκία, στερώντας από το Ιράν έναν πληρεξούσιο και εγείροντας ερωτήματα για την τύχη των πολλών μειονοτικών ομάδων της Συρίας.

«Η Συρία έχει αλλάξει πολύ περισσότερο μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, απ' ότι οποιαδήποτε διάστημα σε βάθος 50 χρόνων», είπε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

