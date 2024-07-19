DW: Ο Σολτς και ο νέος Ψυχρός Πόλεμος

«Η Ευρώπη αποτελεί στόχο των πυραύλων μας. Όπως και η Ρωσία αποτελεί στόχο των δυτικών πυραύλων» διεμήνυε προ ημερών ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης για αποστολή στη Γερμανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Τomahawk προκαλεί τη μήνη της Μόσχας, η οποία κάνει λόγο για αναβίωση του Ψυχρού Πολέμου.



Το Βερολίνο, την ίδια ώρα, επιμένει ότι στόχος του είναι η άμυνα και η αποτροπή, δεδομένου ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν αποκλείεται να στραφεί μελλοντικά και εναντίον νατοϊκών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζει την αμερικανική απόφαση για στάθμευση υποηχητικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να εκτοξευθούν από αεροπλάνα, πλοία, ακόμη και υποβρύχια, ένα novum για τα γερμανικά δεδομένα ασφαλείας.



«Τα όπλα αυτά λειτουργούν ως αποτροπή, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο» ανέφερε ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, εξηγώντας: «Υπηρετούν τον εξής σκοπό: να καταστήσουν σαφές ότι θα αμυνθούμε ακόμη και εξ αποστάσεως εάν δεχθούμε επίθεση. Είναι ένα καθαρά προληπτικό μέτρο (…) Ο πρόεδρος Πούτιν έδειξε τι είναι έτοιμος και ικανός να κάνει».

Καιροί αποτροπής

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο ARD αν συμμερίζεται τον φόβο των Γερμανών για έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, απάντησε ότι ζούμε σε καιρούς αποτροπής, «αυτό δείχνουν τα σημάδια που έχουμε για το άμεσο μέλλον».



Μακροπρόθεσμα, εκτιμά ότι θα πρέπει να συναφθούν συμφωνίες αφοπλισμού με τη Ρωσία. Σήμερα, όπως είπε ο καγκελάριος, η Ρωσία απέχει από όλες τις συμφωνίες αφοπλισμού και αυτό ακριβώς επιτάσσει την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Γερμανίας. «Πρέπει να είμαστε τόσο δυνατοί, ώστε να μην μας επιτεθεί κανείς».



Πάντως ο φόβος των Γερμανών για έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, με κούρσα εξοπλισμών, εύθραυστους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και διαρκή απειλή πολέμου δεν είναι νέος. Ακριβώς πριν από δέκα χρόνια, το 2014, όταν και πάλι η Ουκρανία βρισκόταν στο επίκεντρο με τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας, το 72% των Γερμανών ερωτηθέντων είχε πει ότι φοβάται το ξέσπασμα ενός νέου Ψυχρού Πολέμου (ΥοuGov). Το 2024, κι ενώ έχει μεσολαβήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 67% των Γερμανών φοβάται το ξέσπασμα γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη (ARD-Deutschlandtrend).

Μια νέα ψυχροπολεμική δυστοπία

Την ίδια ώρα ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κρατίδια, δήμοι αλλά και ιδιώτες επενδύουν στην ανακαίνιση καταφυγίων ή τη δημιουργία νέων, ακόμη και στα σπίτια με τη μορφή ειδικά προστατευμένων υπογείων.



Οι μυστικές υπηρεσίες ζητούν ενίσχυση της χρηματοδότησής τους αλλά και της αυτονομίας τους στο πεδίο των παρακολουθήσεων και της συλλογής δεδομένων για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ το γερμανικό υπ. Εσωτερικών κάθε τόσο υπενθυμίζει ότι οι μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια στη Γερμανία είναι οι κυβερνοεπιθέσεις, η κατασκοπία και τα σαμποτάζ. Μια νέα δυστοπική πολιτική πραγματικότητα που παραπέμπει πράγματι στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου.



Και τότε πάντως όλα είχαν ξεκινήσει στο Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο, το 1945, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν ανακοίνωνε στον Ιωσήφ Στάλιν ότι η χώρα του διέθετε το απόλυτο υπερόπλο: την ατομική βόμβα. Ακολούθησε η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

