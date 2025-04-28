Μπλακ άουτ άνευ προηγουμένου σε Ισπανία, Πορτογαλία Γαλλία

Χάος σε συγκοινωνίες και επικοινωνίες τη Δευτέρα στην ιβηρική χερσόνησο. Εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.



Υπό διερεύνηση τα αίτια. Πιθανώς να οφείλεται σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.Μπλακ άουτ χωρίς προηγούμενο έπληξε το μεσημέρι Ισπανία, Πορτογαλία και την νότια Γαλλία, αφήνοντας μεγάλα τμήματα της ηπειρωτικής Ισπανίας και Πορτογαλίας χωρίς ρεύμα.



Οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα βόρεια και τα νότια της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει, γράφει ο ισπανικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Eléctrica στην πλατφόρμα X, ενημερώνοντας ότι η διαδικασία θα διαρκέσει από έξι ως δέκα ώρες.



Μέχρι αυτή την ώρα τα αίτια της διακοπής παραμένουν άγνωστα, εικάζεται ότι οφείλεται σε απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην Ισπανία.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Pais η διακοπή ρεύματος επηρεάζει την λειτουργία των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών καθώς και των μεταφορών σε ολόκληρη την Ισπανία. Φωτεινοί σηματοδότες και ανελκυστήρες σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια έπαψαν να λειτουργούν.



Χάρη στη χρήση γεννητριών, τα νοσοκομεία της χώρας συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας. Εξαιτίας του μπλακ άουτ, διακόπηκε το τουρνουά τένις Masters 1000 στη Μαδρίτη, στο οποίο συμμετέχουν Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.

Χωρίς τρένα και φανάρια

Η γενική διακοπή ρεύματος επηρεάζει την κυκλοφορία, καθώς και τις μεταφορές. Σύμφωνα με τους ισπανικούς σιδηροδρόμους Renfe στις 12.30 μ.μ. τοπική ώρα σημειώθηκε μπλακ άουτ «σε ολόκληρο το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης» με τα τρένα να παραμένουν ακινητοποιημένα στους σταθμούς. Η ισπανική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Aena αναφέρει προβλήματα σε αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, παρά την λειτουργία γεννητριών.



Στους επιβάτες συστήνεται να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για οποιαδήποτε απορία, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις μετά την προσγείωση. Η εφημερίδα El País, γράφει πάντως ότι το μπλακ άουτ περιορίστηκε στην ηπειρωτική χώρα και δεν έπληξε Κανάρια Νησιά και Βαλεαρίδες Νήσους.

Κυβερνοεπίθεση κατά του ισπανικού δικτύου;

Στη γειτονική Πορτογαλία σημειώθηκε επίσης εκτεταμένο μπλακ άουτ, σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTP. Η διακοπή ρεύματος επηρέασε και τη νότια Γαλλία, με πολλά νοικοκυριά να μένουν για μερικά λεπτά χωρίς ρεύμα. Ο γαλλικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας RTE ενημέρωσε ότι η διακοπή αφορούσε νοικοκυριά στο γαλλικό τμήμα της Χώρας των Βάσκων καθώς και ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.



Το ισπανικό εθνικό ινστιτούτο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διερευνά εάν πίσω από την διακοπή ηλεκτροδότησης κρύβεται ενδεχομένως επίθεση χάκερ, γράφει η εφημερίδα El País στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα φροντίσει έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών».



