Παράλυση στις δημόσιες συγκοινωνίες σε Ισπανία και Πορτογαλία, προκάλεσε η «μαζική» διακοπή ηλεκτροδότησης που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία από νωρίς σήμερα το μεσημέρι. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα σε τρένα, σε ανελκυστήρες και σε άλλους χώρους, προκαλώντας μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις αεροπορικών πτήσεων, με τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να πασχίζουν για την αποκατάσταση του δικτύου.

Μαδρίτη, Ισπανία

Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν χάος στις δημόσιες συγκοινωνίες, σταθμούς να κλείνουν και επιβαίνοντες να φεύγουν από τις εξόδους κινδύνου στις σήραγγες.

A massive blackout sweeps across Europe, leaving countries like France, Spain, Belgium, and Portugal without power.



The outage cripples critical infrastructure, shutting down airports, halting subway systems, and disrupting communication networks.



Authorities say the cause of… pic.twitter.com/tF3WM7phYP — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 28, 2025

Total power outage across Spain and Portugal. Currently waiting for a train and all trains suspended. pic.twitter.com/tF9Feo1lRr — Crypto Trader Simon (@cryptotrader_si) April 28, 2025

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

🚨 BREAKING - This is what many parts of Spain look like now due to the massive power outage / Blackout#Spain #Blackout #Poweroutage #Portugal #France pic.twitter.com/JjAPzvja1o — T R U T H P O L E (@Truthpolex) April 28, 2025

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε «πολυάριθμες περιοχές στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα» της Ισπανίας, ανακοίνωσε ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα, ώρα Ισπανίας (18:00 ώρα Ελλάδας), μετά το μαζικό μπλακάουτ που πλήττει τη χώρα από τις 12:30 το πρωί, τοπική ώρα.

«Η ηλεκτροδότηση έχει επιστρέψει σε υποσταθμούς σε πολυάριθμες περιοχές στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα της χερσονήσου, επιτρέποντας την παροχή ρεύματος σε καταναλωτές σε αυτές τις περιοχές», ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας, τονίζοντας ότι εργάζεται για τη «σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα».

Προβλήματα σε αεροδρόμια, τρένα, δρόμους

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα. Ο ισπανικός διαχειριστής αερογραμμών Aena ανακοίνωσε πως υπήρχαν προβλήματα σε ισπανικά αεροδρόμια, λόγω του μπλακάουτ. Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης είχαν ενεργοποιηθεί.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπήρξε κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser. Εκκενώθηκαν επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας. Τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Βαρκελώνη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, με τα τηλέφωνά τους στο χέρι, αναζητώντας ματαίως σήμα. Μετρό και τρένα ακινητοποιήθηκαν ενώ η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (DGT) ζήτησε από οδηγούς να μην ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητα τους.

Παράλληλα, οι ισπανικές Αρχές ζήτησαν από τους Ισπανούς να μην ταξιδεύουν.

Εκατοντάδες άνθρωποι στέκονταν έξω από κτίρια γραφείων στους δρόμους της Μαδρίτης και υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από κρίσιμης σημασίας κτίρια.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η διακοπή ρεύματος επηρέασε πολλές περιοχές της πόλης της Λισαβόνας, όπου το σύστημα οδικής σηματοδότησης παρουσίασε βλάβες.

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερα τρένα του μετρό στην πορτογαλική πρωτεύουσα χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Η πορτογαλική αστυνομία ανέφερε ότι τα φανάρια επηρεάστηκαν σε όλη τη χώρα, το μετρό έκλεισε στη Λισαβόνα και στο Πόρτο και τα τρένα τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του μετρό της Λισαβόνας, Metropolitano de Lisboa, δήλωσε ότι το μετρό ήταν ακινητοποιημένο με ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στα τρένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Μια πηγή στον πορτογαλικό αερομεταφορέα TAP Air δήλωσε ότι το αεροδρόμιο της Λισαβόνας λειτούργησε με εφεδρικές γεννήτριες, ενώ η AENA, η οποία διαχειρίζεται 46 αεροδρόμια στην Ισπανία, ανέφερε καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Επηρεάστηκαν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις

Το κολοσσιαίο μπλακάουτ που πλήττει την ιβηρική χερσόνησο είχε συνέπειες και στις αερομεταφορές καθώς επηρεάστηκαν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις σε ορισμένα μεγάλα αεροδρόμια, όπως είναι αυτά της Λισαβόνας, της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Eurocontrol.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσες πτήσεις θα επηρεαστούν» διευκρίνισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Διαβεβαίωσε όμως ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και παρέχει τη στήριξή του στις διάφορες τοπικές υπηρεσίες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας ανέφερε εξάλλου ότι λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση σταμάτησε εντελώς η κυκλοφορία των τρένων.

Σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο η αιτία του μπλακάουτ - Έως και εβδομάδα η πλήρης αποκατάσταση του δικτύου στην Πορτογαλία

Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία, με ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας, προκάλεσε το μαζικό μπλακάουτ σήμερα σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, ανακοίνωσε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

Σύμφωνα με αυτόν, η πλήρης αποκατάσταση του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης» διαβεβαιώνουν η ΕΕ και η Λισαβόνα για το μπλακάουτ

Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει «σε αυτό το στάδιο» ότι το μπλακάουτ που πλήττει την Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Οι διαχειριστές του δικτύου των δύο χωρών προσπαθούν να βρουν την αιτία της βλάβης και να αποκαταστήσουν την τροφοδοσία» ανέφερε ο Κόστα. «Δεν υπάρχει ένδειξη κυβερνοεπίθεσης σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» κυβερνοεπίθεσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε επίσης ότι η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί «εντός των επόμενων ωρών».

Πάντως, η διαχειρίστρια εταιρεία του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (REN) στην ανακοίνωσή της σημείωσε ότι είναι «αδύνατον να προβλέψει» πότε θα επανέλθει η τροφοδοσία στη χώρα. «Προς το παρόν, είναι ακόμη αδύνατον να προβλέψουμε πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τη REN, το μπλακάουτ ενδέχεται να οφείλεται σε ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, κατά το οποίο λόγω των ακραίων μεταβολών στη θερμοκρασία στο εσωτερικό της Ισπανίας προκλήθηκαν ανώμαλες ταλαντώσεις στις γραμμές πολύ υψηλής τάσης (400 KV).

Πηγή: skai.gr

