Η Ουκρανία επιθυμεί να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ - Το Κίεβο επιθυμεί «μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία»

Η Ουκρανία επιθυμεί να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ, ανέφερε τη Δευτέρα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ Heorhii Tykhyi δήλωσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο X ότι οι δύο πλευρές εργάζονται καθημερινά και οι συνομιλίες προχωρούν, προσθέτοντας ότι το Κίεβο επιθυμεί «μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία».
