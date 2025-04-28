Η Ουκρανία επιθυμεί να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ - Το Κίεβο επιθυμεί «μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία»

Η Ουκρανία επιθυμεί να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ, ανέφερε τη Δευτέρα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ Heorhii Tykhyi δήλωσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο X ότι οι δύο πλευρές εργάζονται καθημερινά και οι συνομιλίες προχωρούν, προσθέτοντας ότι το Κίεβο επιθυμεί «μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία».

