Σάντσεθ: Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για τα αίτια του μπλακάουτ

«Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για τα αίτια του μπλακάουτ», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Προς το παρών, δεν υπάρχουν προβλήματα δημόσιας ασφάλειας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοφανές μπλακ άουτ έπληξε σήμερα την Ισπανία και την Πορτογαλία, συνοδευόμενο από χάος σε μεταφορές, αερομεταφορές και στο δίκτυο των επικοινωνιών. Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο, ενώ αναφορές για προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα και σε περιοχές της Γαλλίας.

Νωρίτερα, ο πορτογαλικός διαχειριστής δικτύου REN ανέφερε ότι «οι διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα βλάβης στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σχετίζεται με έναν σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο», γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική μεταβολή». Ακόμη, η REN ανέφερε ότι «λόγω των ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της Ισπανίας, παρατηρήθηκαν ανώμαλες ταλαντώσεις στις γραμμές πολύ υψηλής τάσης (400 KV). Οι ταλαντώσεις αυτές προκάλεσαν σφάλματα συγχρονισμού μεταξύ των ηλεκτρικών συστημάτων, οδηγώντας σε διαδοχικές διαταραχές στο διασυνδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Συνεχίζοντας, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα πληρωμών λειτουργούν κανονικά, όπως και το digital banking. «Οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνα με υπευθυνότητα και μόνο για σύντομες κλήσεις», πρόσθεσε.

Ο Σάντσεθ ανέφερε ακόμη ότι «το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας θα συνέλθει εκ νέου απόψε για να αξιολογήσει περαιτέρω μέτρα που μπορεί να είναι απαραίτητα».

