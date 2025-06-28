Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Βενετίας το Σάββατο, ενώ η λαμπερή γαμήλια δεξίωση του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και της τηλεπαρουσιάστριας Λόρεν Σάντσεζ κορυφωνόταν με το ύστατο γκαλά.

Καθώς οι καλεσμένοι τους ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε θαλάσσιο ταξί από τα πολυτελή ξενοδοχεία τους, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι ήταν σε ετοιμότητα, ενώ μια ομάδα κατοίκων της Βενετίας συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην εκδήλωση. Οι λόγοι διαφέρουν: κάποιοι αντιτίθενται στον υπερτουρισμό, άλλοι διαδηλώνουν για την κλιματική αλλαγή ή εναντίον του καπιταλισμού.

Κατά τη μετάβασή του στο Harry’s Bar για γεύμα το Σάββατο, ο Μπέζος έστελνε φιλιά στους φωτογράφους όταν ένας τοπικός δημοσιογράφος τον ρώτησε για τις διαμαρτυρίες.

Ο αντιδήμαρχος της Βενετίας αποκάλεσε τους ακτιβιστές «ναρκισσιστές» και διαβεβαίωσε ότι ο γάμος αντιπροσωπεύει «υψηλής ποιότητας τουρισμό» —αυτόν που έχει ανάγκη η πόλη.

Ο δημοτικός σύμβουλος Οικονομικής Ανάπτυξης Σιμόνε Βεντουρίνι ελπίζει ότι «πολλοί θα θελήσουν να παντρευτούν στη Βενετία» στο μέλλον, στηρίζοντας τον τομέα των γαμήλιων εκδηλώσεων. «Δεν είμαστε Ιράν», είπε στο BBC στην όχθη του Μεγάλου Καναλιού. «Η πόλη δεν μπορεί να επιβάλει ποιος θα παντρευτεί ή όχι· δεν έχουμε κάποια ‘ηθική αστυνομία’ να κυκλοφορεί εδώ».

Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι πέτυχαν ήδη μια νίκη: η φετινή εκδήλωση μεταφέρθηκε μακριά από το κέντρο, στο Αρσενάλε, για λόγους ασφαλείας — μια τοποθεσία ευκολότερη στη φύλαξη.

«Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η Βενετία γίνεται λες και είναι λούνα-παρκ», λέει η Πάολα, μέλος ιταλικού παραρτήματος της Extinction Rebellion. Την εξοργίζει ότι οι καλεσμένοι έφτασαν με ιδιωτικά τζετ και υποστηρίζει ότι οι πλούσιοι του κόσμου είναι η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης.

«Φυσικά ο μαζικός τουρισμός τρώει την πόλη ζωντανή, αλλά το ότι οι δισεκατομμυριούχοι χρησιμοποιούν τη Βενετία ως τόπο ψυχαγωγίας είναι τεράστιο πρόβλημα».

Τα ιταλικά μέσα έκαναν λόγο για τον «γάμο της χρονιάς», γεμίζοντας σελίδες και αναρτήσεις με φωτογραφίες από τους 200 και πλέον σταρ της A-league που έφτασαν στην πόλη — από τον Λεονάρντο ντι Κάπριο μέχρι την Κιμ Καρντάσιαν.

Ακούστηκαν φήμες για επίσημο μενού με σουπιά και βακαλάο «κατσαρόλας» το βράδυ, ενώ η νυφική δαντελένια δημιουργία Dolce & Gabbana, εμπνευσμένη από φόρεμα της Σοφίας Λόρεν τη δεκαετία του ’50, μονοπώλησε τα βλέμματα.

Παρά τις προβλέψεις ότι η πόλη θα «παγώσει», η καθημερινότητα συνεχίζεται. Η Ίβανκα Τραμπ και ο Μπιλ Γκέιτς εντοπίστηκαν σε γκαλερί και άλλους χώρους, ενώ ο Μπέζος και η Σάντσεζ φωτογραφήθηκαν με διαφορετικά σύνολα και σε ποικίλες τοποθεσίες.

Οι περισσότεροι τουρίστες —και οι Βενετσιάνοι— είναι πιθανότερο να συναντήσουν κάποιον που μοιάζει με τον Μπέζος, ερχόμενο από τη Γερμανία για να βγάλει selfie, παρά κάποιον από τους πραγματικά διάσημους καλεσμένους. Τα θαλασσί ταξί και οι γόνδολες παραμένουν διαθέσιμα, χωρίς ουρές ή δυσαρεστημένους τουρίστες.

Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν προσωρινά γύρω από τα κύρια σημεία της εκδήλωσης, αλλά οι όποιες αναταραχές ήταν ελάχιστες. Τα περισσότερα πλακάτ «No Space for Bezos» είχαν ήδη σκιστεί, ενώ οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν προβολές συνθημάτων σε κτίρια.

Το Σάββατο το βράδυ πραγματοποιήθηκε με άδεια πορεία των διαδηλωτών: εκατοντάδες περπάτησαν στην πόλη, κρέμασαν πανό από τη γέφυρα Ριάλτο και άναψαν πολύχρωμα βεγγαλικά. Τα σχέδια να βουτήξουν στα κανάλια με φουσκωτά κροκόδειλους ή να εμποδίσουν τους καλεσμένους εγκαταλείφθηκαν.

Οι Βενετσιάνοι όμως παραμένουν διχασμένοι. Κοντά στον κεντρικό σταθμό, αστυνομικοί ελέγχουν επισκέπτες για να διαπιστώσουν αν διαθέτουν την υποχρεωτική ημερήσια κάρτα εισόδου — ένα νέο μέτρο ελέγχου του τουριστικού πλήθους. Τα καφέ είναι γεμάτα από ανθρώπους καταϊδρωμένους και καψαλισμένους από τον καυτό ήλιο.

Λίγα τετράγωνα πιο κάτω, ο 77χρονος Ρομπέρτο Ζάνον θα εγκαταλείψει το σπίτι του, καθώς ο ιδιοκτήτης του πούλησε το κτήριο σε επενδυτές και τον απομακρύνει μαζί με τα δύο του σκυλιά. «Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τους τουρίστες που πληρώνουν περισσότερα», λέει λυπημένα, κοιτώντας τις ξύλινες πόρτες γύρω από την πλατεία του: «Μία, δύο, τρεις είναι ντόπιοι· οι υπόλοιπες πόρτες ανήκουν σε τουριστικά καταλύματα. Οι Βενετσιάνοι λιγοστεύουν. Χάνεις φίλους, χάνεις κομμάτι της καρδιάς σου. Αλλά, δυστυχώς, είναι αναπότρεπτο».

Ωστόσο, ο Ρομπέρτο δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τον γάμο ενός δισεκατομμυριούχου. Δούλεψε χρόνια στον τουρισμό και το θεωρεί «τιμή» που φιλοξενεί τόσο διάσημους επισκέπτες. «Το βλέπω θετικά».

Στο κατάστημα με αναμνηστικά, η Λέδα έχει αντίθετη άποψη: «Θέλω να έρχονται και άλλοι σαν τον Μπέζος. Εδώ βλέπουμε μόνο φτηνούς τουρίστες που δεν ξοδεύουν τίποτα. Αυτό δεν χρειάζεται η Βενετία». Δούλευε μόνη της με ποιοτικά ιταλικά προϊόντα, αλλά αναγκάστηκε να κλείσει, καθώς έπρεπε να προσαρμοστεί σ’ έναν πολύ χαμηλό δείκτη δαπανών.

Όταν η τελετή ολοκληρωθεί και οι καλεσμένοι αναχωρήσουν, ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι ο Μπέζος έχει δωρίσει «περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ» σε οργανώσεις που εργάζονται για την προστασία της εύθραυστης αυτής πόλης. Όσο για τα περίπου τριάντα εκατομμύρια που εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν στα ταμεία της Βενετίας από τη δεξίωση, οι ακτιβιστές τα χαρακτηρίζουν «σταγόνα στη λίμνη» για τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

«Είναι γύρω στα τρία ευρώ για τον μέσο άνθρωπο, σε αναλογία με τον Μπέζος», λέει ο Λορέντσο από την Extinction Rebellion. «Πολύ λίγα».



