Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη του στο CNBC, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία με την Κίνα και αυτά ξεπερνούν τις εμπορικές δραστηριότητες.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι θα υπάρξουν πολλές ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες θα λάβουν χώρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

«Πολλοί άνθρωποι άλλαξαν γνώμη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι, το mailbox μου ήταν γεμάτο χθες το βράδυ με πολλές νέες προσφορές, πολλές νέες προτάσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Οπότε θα είναι δύο πολυάσχολες μέρες».

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιουλίου λήγει η προθεσμία 90 ημερών που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με το πέρας της οποίας θα ενημερωθούν τα έθνη για τους δασμούς που θα ισχύσουν από τον Αύγουστο στα προϊόντα, που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, σύμφωνα με τους New York Times, άφησε να εννοηθεί ότι η προθεσμία θα μπορούσε να παραταθεί έως την 1η Αυγούστου για τις χώρες που επιδιώκουν συμφωνίες.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σήμερα να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε χώρες τα συμφέροντα των οποίων ευθυγραμμίζονται με αυτά των χωρών BRICS, αφού η ομάδα φάνηκε να επικρίνει την εμπορική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

