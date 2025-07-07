Αεροσκάφος της Swiss Airlines που εκτελούσε πτήση από το Βελιγράδι με προορισμό τη Ζυρίχη, πραγματοποίησε σήμερα έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Φριντρισχάφεν της Γερμανίας, μετά από εντοπισμό καπνού στο πίσω μέρος της καμπίνας του αεροσκάφους.

Ο αερομεταφορέας Swiss International Airlines της Deutsche Lufthansa ανακοίνωσε ότι η προσγείωση ήταν «ομαλή» και λεωφορεία άρχισαν να καταφθάνουν για τη μεταφορά των επιβατών στη Ζυρίχη.

Τα αίτια του περιστατικού με το Airbus A220 τελούν υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.