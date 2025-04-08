«Δεν θα υποκύψουμε ούτε θα λυγίσουμε μπροστά στο σιωνιστικό λόμπι», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην Εκτεταμένη Συνάντηση των Επαρχιακών Προέδρων του κόμματός του στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κόμματος ΑΚ.

Αναλυτικότερα ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα συζητήσουμε τη Γάζα στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας.Όλοι πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν ότι ενώ η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στη Γάζα παραβιάζεται ανοιχτά από το Ισραήλ, δεν θα γυρίσουμε ποτέ την πλάτη στους αδελφούς μας εκεί. Δεν θα υποκύψουμε ούτε θα λυγίσουμε μπροστά στο σιωνιστικό λόμπι. Ως Τουρκία, ούτε παραβιάζουμε δικαιώματα ούτε κλείνουμε τα μάτια στην παραβίαση των δικαιωμάτων μας».

Ο Ερντογάν, επίσης, τόνισε: «Είδαμε ότι η οργάνωσή μας καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες από ποτέ για να διασφαλίσει ότι ο ενθουσιασμός του Ραμαζανιού δεν θα χαθεί στους δήμους που έχουν πάει στην αντιπολίτευση. Συνεχίσαμε τη δουλειά μας με τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια των διακοπών. Προσεγγίσαμε και τα αδέρφια μας στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη πηγή θλίψης που επισκιάζει τη χαρά μας για το Ραμαζάνι είναι οι επιθέσεις εναντίον των αδελφών μας στη Γάζα. Οι κάτοικοι της Γάζας πέρασαν άλλο ένα Ραμαζάνι κάτω από βόμβες. Γυναίκες και πολίτες δολοφονήθηκαν βάναυσα. Γίναμε μάρτυρες ληστείας που διέπραξε ξεκάθαρα εγκλήματα πολέμου».

«Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης προσπαθεί να μπλοκάρει την έρευνα για διαφθορά στον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης»

«Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, προσπαθήσαμε να μείνουμε μακριά από πολιτικές πολεμικές ενώ ξεκινούσαμε ένα ταξίδι στον εσωτερικό μας κόσμο. Αγνοήσαμε την αυθάδεια. Δεν ακούσαμε την άσχημη ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένωσαν τα πλήθη τους με αγένεια. Όσο περισσότερο επιδεικνύαμε μεγαλείο, τόσο περισσότερο κατέβαζαν το επίπεδο. Στην πολιτική δεν υπάρχουν εχθροί, μόνο αντίπαλοι. Δεν υπάρχει χώρος για ύβρεις, βία και βρισιές στην πολιτική. Το CHP λειτουργεί σαν μια περιθωριακή οργάνωση. Το φασιστικό πρόσωπο του CHP το έχουμε ξαναδεί τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Όποιος ζητά βοήθεια από τους δρόμους αρνείται τον εαυτό του.

Προσπαθούν να καλύψουν την κλοπή στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορείς να καλύψεις τη διαφθορά φωνάζοντας. Προσπαθούν να καλύψουν τα εγκλήματα των εγκληματικών οργανώσεων συκοφαντώντας το Υπουργείο Οικονομικών και κατηγορώντας δημόσιους λειτουργούς. Αυτό που αντικατοπτρίζεται στην κοινή γνώμη είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το CHP γνωρίζει επίσης τη διαφθορά. Ό,τι και αν κάνετε, δεν μπορείτε να εμποδίσετε την απονομή της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα επικρατήσει, ο φόβος και ο πανικός δεν ωφελούν τελικά. Το δικαστικό σώμα θα σπάσει τα βρώμικα χέρια που φτάνουν στην κρατική περιουσία. Το μποϊκοτάζ είναι επίσης μια προσπάθεια συγκάλυψης της βρωμιάς. Είναι καθήκον του δικαστικού σώματος, εκ μέρους του τουρκικού έθνους, να σπάσει αυτά τα βρώμικα χέρια. Με τον καιρό, οι πολίτες θα δουν πόσο μακριά φτάνει πραγματικά αυτό το δίκτυο, που έχει μπλέξει την Κωνσταντινούπολη σαν κισσός.

Τρέχουν αναστατωμένα προς τη Δύση, ελπίζοντας σε βοήθεια. Όσοι παραπονέθηκαν για τη χώρα τους στη Δύση για να υπερασπιστούν τη διαφθορά τους απογοητεύτηκαν ξανά».

Και συνεχίζει: «Η στάση του Προέδρου του CHP είναι μια ταπεινωτική στάση που δεν ταιριάζει σε αυτό το έθνος.

Αυτό που είδαμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες μας υπενθύμισε ότι το Λαϊκό Κόμμα του 2025 είναι το ίδιο με το Λαϊκό Κόμμα της δεκαετίας του 1940. Ποτέ δεν μπόρεσαν να χωνέψουν την κυριαρχία του έθνους. Το αγαπητό μου έθνος δεν τους εμπιστεύτηκε το μέλλον του, παρά μόνο σε περιόδους πραξικοπήματος και χούντας. Ενάντια στη διπρόσωπη πολιτική του CHP, η ανατολική σοφία επικρατούσε πάντα. Το έθνος μας δεν θα υποκύψει στον φασισμό CHP».

Πηγή: skai.gr

