Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ετοιμάζουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, λέει ο Καναδός πρωθυπουργός

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σχεδιάζουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια πίεσης για τερματισμό του πολέμου, όπως ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ετοιμάζουν σύμμαχοι της Ουκρανίας, λέει ο Κάρνεϊ

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν μία νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο μια καμπάνιας να ασκηθούν πιέσεις στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

«Ο κύριος Πούτιν είναι η αιτία αυτού του πολέμου. Ο ίδιος είναι ο λόγος για τις δολοφονίες, δεν πρόκειται να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Ρωσία κυρώσεις Βλαντίμιρ Πούτιν Καναδάς Μαρκ Κάρνεϊ εξωτερική πολιτική ΝΑΤΟ
