Αντιπροσωπεία της ΕΕ στις ΗΠΑ για νεό πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να προετοιμάσει νέες κοινές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους με κοινές αξίες για την ενίσχυση της πίεσης μέσω νέων άμεσων και δευτερευουσών κυρώσεων», δήλωσε ο Κόστα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην ουκρανική πόλη Ούζχοροντ, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μια ευρωπαϊκή ομάδα ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους μας», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια πρόσωπα θα συμμετέχουν στην αποστολή.

Ο εκπρόσωπός του παρέπεμψε για περισσότερες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν απάντησε στο σχετικό ερώτημα του POLITICO.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη ανακοινώσει πως το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Θα παρουσιαστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και στοχεύει στο να φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ζητούν εδώ και καιρό από τις ΗΠΑ να επιβάλουν ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις στη Μόσχα, με στόχο να εξαντληθούν οι οικονομικοί πόροι του Κρεμλίνου για τον πόλεμο.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων στη Ρωσία για να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία, προειδοποιώντας με «μαζικές κυρώσεις ή τεράστιους δασμούς ή και τα δύο» — χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε κάτι

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει πάντως επιβάλει υψηλούς δασμούς 50% στην Ινδία ως αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει υιοθετήσει ακόμη την πρόταση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ για επιβολή δευτερογενών δασμών 500% στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας.

