Μπέρναμ: Προτείνουμε τη βοήθειά μας στην Ισπανία

Η βρετανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με τις ισπανικές αρχές για να τους προτείνει τη βοήθειά της απέναντι στην εισροή αυτές τις τελευταίες ημέρες μεταναστών από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

«Πρόκειται πρώτα απ’ όλα για ζήτημα της ισπανικής κυβέρνησης αλλά προκαλεί ανησυχίες», δήλωσε ο Μπέρναμ σε δημοσιογράφους.

«Είμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή με την ισπανική κυβέρνηση, τις ισπανικές αρχές, για να τους προσφέρουμε τη βοήθειά μας, αλλά επίσης για να καταλάβουμε καλύτερα τις συνέπειες αυτής της κατάστασης», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίζει τι είδους βοήθεια προσφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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