ΗΑΕ: Αναθεωρούν τον μηχανισμό τιμολόγησης του αργού πετρελαίου μετά τις έντονες διακυμάνσεις

Η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε ότι αλλάζει τον τρόπο τιμολόγησης των ποιοτήτων αργού πετρελαίου που παράγει, έπειτα από μήνες έντονων διακυμάνσεων στο σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούσε για τις πωλήσεις της.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα χερσαία και υπεράκτια αργά πετρέλαια της ADNOC θα τιμολογούνται με βάση τον περιφερειακό δείκτη Dubai της Platts, αντί του συμβολαίου ICE Futures Abu Dhabi (Murban), το οποίο είχε τεθεί σε λειτουργία το 2021. Παράλληλα, οι τιμές θα ανακοινώνονται έναν μήνα πριν από τη φόρτωση των φορτίων, αντί για δύο μήνες νωρίτερα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η ADNOC εξέταζε την αλλαγή αυτή για τις υπεράκτιες ποιότητες πετρελαίου, ωστόσο η ανακοίνωση της Παρασκευής επεκτείνει το νέο σύστημα σε όλα τα αργά της εταιρείας. Η τιμολόγηση του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Οι κατά διαστήματα διακοπές στη ροή του αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές, ενώ μεγάλοι traders συγκέντρωσαν σημαντικές θέσεις στα περιφερειακά συμβόλαια αναφοράς, εντείνοντας περαιτέρω τη μεταβλητότητα.

Η απόφαση της ADNOC φέρνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιο κοντά στις πρακτικές άλλων μεγάλων παραγωγών της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία, και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τα ασιατικά διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν τους βασικούς αγοραστές του πετρελαίου της χώρας. Από την έναρξη της σύγκρουσης, η εταιρεία διαθέτει μεγάλες ποσότητες αργού μέσω διαγωνισμών, καθώς επιδιώκει να μεταφέρει φορτία εκτός του Στενού του Ορμούζ.

«Ο νέος μηχανισμός τιμολόγησης ενισχύει τη δέσμευση της ADNOC για διαφάνεια στις τιμές προς όφελος της διευρυνόμενης πελατειακής και επενδυτικής της βάσης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σε κάποια στιγμή τον Μάρτιο, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Murban, στο οποίο βασιζόταν μέχρι σήμερα η τιμολόγηση της ADNOC, είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι προμήθειες στην περιοχή επηρεάστηκαν από τις γεωπολιτικές εντάσεις. Την ίδια περίοδο, τα συμβόλαια Brent έφτασαν έως τα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό benchmark Dated Brent ξεπέρασε τα 140 δολάρια.

Η έντονη μεταβλητότητα δεν περιορίστηκε μόνο στην αγορά πετρελαίου. Ένας από τους μεγαλύτερους traders εμπορευμάτων παγκοσμίως έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τον βασικό δείκτη ναυτιλιακών ναύλων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές έχουν στρεβλωθεί.

Το ICE ανακοίνωσε ότι αναστέλλει άμεσα όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Murban που δεν διαθέτουν ανοικτές θέσεις. Όσα εξακολουθούν να έχουν ανοικτό ενδιαφέρον θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση έως τη λήξη τους ή μέχρι να μηδενιστούν οι ανοικτές θέσεις, ενώ θα συνεχίσει να επιτρέπεται η φυσική παράδοση των φορτίων κατά τη λήξη των σχετικών συμβολαίων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος ενός δείκτη αναφοράς που λανσαρίστηκε το 2021, έπειτα από πολυετή προετοιμασία, αλλά τελικά θα πάψει να λειτουργεί έπειτα από λίγα μόλις χρόνια διαπραγμάτευσης.

Ο πρόεδρος του ICE, Μπεν Τζάκσον, δήλωσε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ότι η αγορά έχει ήδη στραφεί από το συμβόλαιο Murban προς τον δείκτη Dubai, ο οποίος εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα. Όπως διευκρίνισε το ICE, οι ανάγκες των επενδυτών που χρησιμοποιούσαν τα συμβόλαια Murban θα καλύπτονται πλέον μέσω των συμβολαίων Dubai.

«Παρατηρήσαμε ότι αυξήθηκαν οι κίνδυνοι που έπρεπε να διαχειριστεί η αγορά, αλλά και οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση ενός συμβολαίου που προβλέπει φυσική παράδοση, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Τζάκσον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.