Σήμερα θεσπίζουμε τη συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης» με εθνικούς πόρους και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας τις διατάξεις της τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται στην ολομέλεια.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσουν τα προγράμματα και οι δράσεις του “Προλαμβάνω” με εθνικούς πόρους και μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα αυτό, είπε ο υπουργός, «είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που έχει γίνει στην Ελλάδα. Τις υπηρεσίες του προγράμματος έκαναν αθροιστικά περισσότεροι από 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας». Όπως είπε, πάντα «υπήρχε η ανησυχία τι θα γίνει όταν λήξουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βρήκαμε τους πόρους που απαιτούνται, μεταφέροντας περίπου 70 εκατ. ευρώ από τα έσοδα του ΕΚΠΑΥ, τα οποία πλέον μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας για να χρηματοδοτήσει την συνέχιση διαφόρων δράσεων του προγράμματος». Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι «το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα “Δοξιάδης” παρόλο που η ΕΕ δεν το έκανε δεκτό στην τελική του μορφή και θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος». Ο υπουργός είπε ότι «ολοκληρώνονται και οι πληρωμές που εκκρεμούσαν έως 30 Ιουνίου και ξεκινάμε τις Υπουργικές Αποφάσεις για να επανασχεδιάσουμε το μέλλον των προγραμμάτων».

Για το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας που αφορά αρμοδιότητες του υπουργείου Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «είναι και αυτό πολύ σημαντικό, καθώς αφορά την δυνατότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων να ιδρύσει τις Μονάδες “safe Haven” που είναι οι Μονάδες Ασφαλών Καταφυγίων, για την αντιμετώπιση ενός πολύ μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που αφορά αστέγους, αδύναμους, τοξικομανείς και ευάλωτους πολίτες, για να μην είναι στον δρόμο».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Χρήστος Μάντζος, ανέφερε ότι από την διάταξη για την συνέχιση χρηματοδότησης του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» που αφορά την συνέχιση κάλυψης της φαρμακευτικής αγωγής, προκύπτει ένα χρονικό κενό περίπου 50 ημερών, όπου δεν θα υπάρχει καμία πρόβλεψη αποζημίωσης, για τους ασθενείς που θα μείνουν ακάλυπτοι στην θεραπεία τους. Χρειάζεται, είπε, να υπάρξουν άμεσα δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για την κάλυψη αυτών των κενών και για την ταχεία ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης τιμών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ώστε το Δημόσιο να αποζημιώνει σε πραγματικές τιμές.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, είπε ότι η τροπολογία αφορά έξι διατάξεις, έξι διαφορετικά ζητήματα και αναρωτήθηκε «τι μας ζητάτε; Με μία ψήφο να ψηφίσουμε έξι διαφορετικά θέματα; […] Τόσο μεγάλη αλαζονεία δεν έχουμε συναντήσει» και «αυτή η συμπεριφορά είναι ντροπή» είπε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σχολιάζοντας συνολικά την κατάθεση της τροπολογίας, ανέφερε ότι έχουμε μία ακόμη νυχτερινή και τελευταίας στιγμής τροπολογία. Αναγνώρισε ότι η διάταξη για την συνέχιση των προγραμμάτων πρόληψης από εθνικούς πόρους είναι θετική, όπως ίσως και αυτό για την ίδρυση των Ασφαλών Καταφυγίων, όμως διαφωνεί με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου. Θέλουμε, είπε, να βοηθήσουμε, «αλλά μας τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί στην τροπολογία, παρ' όλο που το θέλαμε για αυτές τις δύο ρυθμίσεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε ότι οι δύο διατάξεις της τροπολογίας, όπως και όλες οι υπόλοιπες, είναι άσχετες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αυτό συνιστά παράβαση του Συντάγματος. Η διάταξη, είπε, για τα «safe Haven» έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά είναι υποκριτική, καθώς τίθενται κριτήρια για τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση και μάλιστα αυτά να τα αποφασίζει ο υπουργός με δικές του αποφάσεις.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι δεν υφίσταται ο κίνδυνος διακοπής των γενικών εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, εάν υπάρξει μια διακοπή 40, 60 ημερών σε εξετάσεις, δεν σημαίνει ότι θα διακοπούν και δεν θα γίνονται λίγες ημέρες αργότερα. Ειδικά για την δράση κατά της παχυσαρκίας, και αυτό θα συνεχίσει με εθνικούς πόρους, είπε.

Η συμπερίληψη των δύο διατάξεων σε μια πολυτροπολογία, είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι αναγκαία, καθώς κλείνει για τις θερινές διακοπές η Βουλή και δεν υπάρχει η δυνατότητα να αφήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις για να έρθουν με άλλο τρόπο στις δύο ή τρείς επόμενες εβδομάδες.

Στην συζήτηση μεταξύ του υπουργού και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τέθηκε και το θέμα των καταγραφικών γυαλιών που φορούσε ο κ. Γεωργιάδης και της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τα φόρεσε «σε μία δημόσια συνάθροιση, που εκεί δεν υπάρχουν Προσωπικά Δεδομένα και στην οποία υπήρχαν ταυτόχρονα άλλες 25 κάμερες». Συνεπώς, είπε, όποιος επέλεξε να είναι σε αυτή την δημόσια συνάθροιση γνώριζε επαρκέστατα ότι καταγράφεται και συμπλήρωσε ότι όταν πρόκειται για αξιόποινες πράξεις (όπως είναι η εξύβριση ή τα χτυπήματα) η καταγραφή αποτελεί αποδεικτικό μέσο σε δικαστήριο. «Εγώ σέβομαι απολύτως τα προσωπικά δεδομένα και καμία παράνομη χρήση των γυαλιών μου δεν έγινε» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.