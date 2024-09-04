Ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει δύο μικρούς γιούς που έχει αποκτήσει με την πρώην γυμνάστρια Αλίνα Καμπάγεβα, τον Ιβάν και τον Βλαντίμιρ, ισχυρίζεται στην έρευνα του το dossier-center. Τα ονόματα των παιδιών του δίνονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

Στην έρευνα αναφέρεται ότι ο πρώτος γιος του Πούτιν, ο Ιβάν γεννήθηκε το 2015, ενώ ο Βλαντίμιρ το 2019. Φωτογραφίες τους υπάρχουν, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν τις δείχνουν για λόγους δεοντολογίας. Τα παιδιά ζουν με αλλαγμένα έγγραφα, ταξιδεύουν με ιδιωτικά τζετ και γιοτ που συνδέονται με τον Πούτιν, υπό την προστασία της FSO (Ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας), δεν εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους και ζουν σε προεδρικές κατοικίες, σύμφωνα με την έρευνα. Πηγή του dossier-center, όπως ισχυρίζεται, είναι άτομο που εργάζεται στην κατοικία του Πούτιν. «Ο ίδιος βλέπει πολύ συχνά τα παιδιά του προέδρου, αν και δεν μιλάει μαζί τους καθημερινά και δέχθηκε να μιλήσει υπό τον όρο της ανωνυμίας», αναφέρεται στην έρευνα. Ο ερευνητής του Μετώπου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (που είχε ιδρύσει ο Αλεξέι Ναβάλνι) Γκεόργκι Αλμπούροφ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του dossier-center, γράφοντας ότι ο ίδιος έκανε μια παρόμοια έρευνα, αλλά δεν πρόφθασε τη δημοσιεύσει.

Οι δημοσιογράφοι και παλαιότερα είχαν γράψει ότι ο Πούτιν με την Καμπάγεβα έχουν παιδιά. Συγκεκριμένα η ελβετική εφημερίδα SonntagsZeitung σε δημοσίευμα της ισχυρίζονταν ότι ο Πούτιν απόκτησε το 2015 και το 2019 γιούς, ένας εκ των οποίων γεννήθηκε στην Ελβετία. Είχε γράψει επίσης ότι το δεύτερο παιδί η Καμπάγεβα το γέννησε στη Μόσχα, υπό την επίβλεψη Ελβετού γιατρού. Το dossier-center, επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Dosier, ο Ιβάν και ο Βλαντιμίρ ζουν στις κατοικίες του Πούτιν: συγκεκριμένα, στο Βαλντάι δημιουργήθηκε ένα σχολείο ειδικά γι' αυτά. Τα παιδιά έχουν γκουβερνάντες, ενώ οι δάσκαλοι του αναζητήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας του αγγλικού πρακτορείου English Nanny. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι αρμόδιοι για τη μόρφωση των παιδιών, άρχισαν να δείχνουν προτίμηση σε καθηγητές αγγλικών από τη Νότια Αφρική, την οποία οι ρωσικές αρχές θεωρούν «φιλική χώρα». Σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης, οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την κατοικία. Η αγγελία αναφέρει ότι η οικογένεια «ζει σε απομόνωση».

Το παιδαγωγικό προσωπικό δεν επικοινωνεί απευθείας με τους γονείς των παιδιών, παίρνοντας εντολές από τους συμβούλους της οικογενείας. Εκτός των άλλων η ξαδέρφη της Αλίνα Καμπάγεβα, η Οξάνα Φέντινα, συνομιλεί με τις γκουβερνάντες και τις νταντάδες, εμφανιζόμενη ως η μητέρα των αγοριών. Ο μεγαλύτερος γιος παίζει χόκεϊ (μερικές φορές μαζί με τον πατέρα του) σε παγοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί ειδικά, ωστόσο η Αλίνα Καμπάγεβα παρακολουθεί το παιγνίδι, από ένα θεωρείο που είναι καλυμμένο από αδιαφανές γυαλί. Μάλιστα ο Ιβάν, όπως ισχυρίζεται η έρευνα, συμμετέχει σε αγώνες γυμναστικής, ωστόσο δεν διευκρινίζεται πού γίνονται αυτοί οι αγώνες.

Με συνομήλικους τους οι γιοί του Πούτιν συναναστρέφονται στις γιορτές και είναι κατά κανόνα παιδιά από τον άμεσο κύκλο της Αλίνα Καμπάγεβα.

Οι δάσκαλοι των γιων του Πούτιν, σύμφωνα με την έρευνα παίρνουν τον μισθό τους μέσω κλινικής του δικτύου MMC (My medical center), στην οποία νοσηλεύονταν οι μισθοφόροι της οργάνωσης Wagner που είχαν τραυματισθεί στη Συρία, τη Λιβύη και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ο ιδρυτής της Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν. Την κλινική αυτή χρησιμοποιούν πολλοί φίλοι και γνωστοί του Πούτιν.

Από το 2020, σύμβαση με την εν λόγω κλινική, έχουν υπογράψει τουλάχιστον 10 ξένοι καθηγητές. Είναι καταγεγραμμένοι ως μεταφραστές «αλλά ο καθένας του παίρνει πολύ περισσότερα, από αυτά που θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα έπαιρνε ένας εξειδικευμένος γλωσσολόγος». Η έρευνα αναφέρει ότι μεταξύ των δασκάλων των παιδιών του Πούτιν, εκτός από Νοτιοαφρικανοί, υπήρξαν και Βρετανοί και Νεοζηλανδοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια του Κρεμλίνου για την έρευνα. Ο Πούτιν ποτέ δεν παραδέχθηκε δημόσια ότι έχει γιούς. Παράλληλα μερικές φορές είπε ότι στην οικογένεια του υπάρχουν παιδιά με τα οποία συναναστρέφεται. Πρόσφατα είχε πει ότι τα νεότερα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χώρισε την πρώτη του σύζυγο το 2013, δεν έχει ποτέ παραδεχτεί δημοσίως ότι ζει με την Αλίνα Καμπάγεβα.

Το 2022, η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στην Καμπάγεβα, η οποία είναι επικεφαλής του National Media Group, καθώς και στη γιαγιά της Άννα Ζατσεπίλινα.

Ο Πούτιν έχει δύο ενήλικες κόρες από τον πρώτο του γάμο. Οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι πρόκειται για τη Μαρία Βοροντσόβα και την Κατερίνα Τίχονοβα. Ο ίδιος ο Πούτιν δεν το παραδέχτηκε δημοσίως, αλλά ούτε και αρνήθηκε ευθέως ότι είναι κόρες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

