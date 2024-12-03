Μπαχτσελί: «Το Χαλέπι είναι έως το κόκκαλο τουρκικό και μουσουλμανικό»

«Το Χαλέπι είναι έως το κόκκαλο τουρκικό και μουσουλμανικό» διακήρυξε ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου και αρχηγός του Κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί και, αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες που στηρίζουν τις κουρδικές δυνάμεις, είπε, χωρίς να τις κατονομάσει, ότι «είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να τους πούμε μαζέψτε τα και φύγετε».

Σχολιάζοντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του τις εξελίξεις στη Συρία, ο αρχηγός των Τούρκων υπερεθνικιστών δήλωσε: «Είναι αλάθητη και αδιαμφισβήτητη απαίτηση του αγώνα μας και της πολιτικής μας τιμής να φωνάξουμε την εξής αλήθεια ενώπιον του έθνους: Δεν μπορείτε να συναντήσετε τέκνο της πατρίδας του οποίου η καρδιά δεν τρέμει όταν αναφέρεται στο Χαλέπι, γιατί το Χαλέπι είναι τουρκικό και μουσουλμανικό έως το κόκκαλο».

«Το τουρκικό έθνος γνωρίζει τη γεωγραφία του Ιράκ και της Συρίας και το τουρκικό έθνος φέρει στην ψυχή του αυτές τις γεωγραφίες της καρδιάς και του πολιτισμού του», ανέφερε επίσης ο Μπαχτσελί και έστρεψε τα βέλη του κατά της Ρωσίας και του Ιράν για τη στάση τους στο παρελθόν, κατά την ανακατάληψη του Χαλεπίου από τις κυβερνητικές δυνάμεις του προέδρου Μπασάρ αλ 'Ασααντ: «Πριν μιλήσω για τις επιθέσεις στο Χαλέπι στις 27 Νοεμβρίου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μαζικές δολοφονίες που διέπραξαν οι υποστηριζόμενες από τη Ρωσία και το Ιράν καθεστωτικές δυνάμεις στο Χαλέπι το 2016, τις σκηνές βίας με κριτήριο το θρησκευτικό δόγμα, τους αθώους που εξορίστηκαν, το οδυνηρό δράμα μιας πόλης που αποκόπηκε από την ιστορία της».

O πρόεδρος του ΜΗΡ κατηγόρησε τον Μπασάρ αλ Ασαντ ότι δεν δέχτηκε το χέρι που του έτεινε η Τουρκία, χαρακτήρισε «πλήρη ντροπή» την πολιτική του καθεστώτος Μπαάθ και ζήτησε από τον πρόεδρο 'Ασαντ να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία άνευ προϋποθέσεων. «Είναι προς το συμφέρον της χώρας του να δείξει ο 'Ασαντ τη βούληση για εξομάλυνση (σ.σ. των σχέσεων της Συρίας με την Τουρκία). Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά ξένα εδάφη. Το καθεστώς 'Ασαντ πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν μπόρεσε να χωνέψει τον αγώνα του τουρκικού στρατού κατά της τρομοκρατίας. Ο 'Ασαντ θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την Τουρκία χωρίς προϋποθέσεις», είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί

«Δεν μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στην καταρρέουσα κρατική δομή της Συρίας. Η κυβέρνηση 'Ασαντ πρέπει να έρθει στα συγκαλά της. Θα πρέπει να σταματήσει να θεωρεί φίλους τους εχθρούς της. Δεν μπορούμε να φύγουμε (από τη Συρία) μέχρι να τελειώσει το PYD» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην παρουσία των κουρδικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της χώρας.

Σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε μάλιστα ότι «το Ταλ Ριφάατ καθάρισε, σειρά έχει τώρα το Μαμπίτς». Οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού εισήλθαν προχτές, Κυριακή, στον ελεγχόμενο από τους Κούρδους θύλακα του Ταλ Ριφάατ στα βόρεια του Χαλεπίου και τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην περιοχή Μαμπίτς, τη μοναδική που ελέγχουν η πολιτοφυλακή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στα δυτικά του ποταμού Ευφράτη.

Η 'Αγκυρα ταυτίζει την κουρδική αυτονομιστική παράταξη PYD και την πολιτοφυλακή των SDF στη βόρειοανατολική Συρία με την τρομοκρατία και την οργάνωση ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας και ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν την υποστήριξή τους.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην παρουσία της de facto αυτόνομης κουρδικής οντότητας στα ανατολικά του Ευφράτη και διατυπώνοντας με σκληρή γλώσσα την ενόχλησή του για την υποστήριξη των Κούρδων από τις ΗΠΑ, τις οποίες έδειξε εμμέσως πλην σαφώς χωρίς να κατονομάσει, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε τις επιπτώσεις που θα έχει στην Τουρκία η επανεμφάνιση των συγκρούσεων από το Χαλέπι έως το Ιντλίμπ. Είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να ρωτήσουμε τι επιδιώκουν αυτοί που βομβαρδίζουν εδώ κι εκεί δίπλα στα σύνορά μας, αυτοί που ενισχύουν και χαϊδεύουν την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση στη βορειοανατολική Συρία, με βάση ποιο δικαίωμα και νόμο βρίσκονται στην περιοχή μας, και όχι μόνο αυτό, είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να τους πούμε μαζέψτε τα και φύγετε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

