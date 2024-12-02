Λογαριασμός
Ερντογάν: Ελπίζει ότι η αστάθεια στη Συρία θα επιλυθεί με συμφωνία - Καιροφυλακτεί η Άγκυρα

«Η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη γειτονική Συρία και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει ενδεχόμενο πλήγμα στην ασφάλεια της Τουρκίας»

Ερντογάν

«Ελπίζω ότι η αστάθεια στη Συρία θα ολοκληρωθεί με μια συμφωνία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συριακού λαού», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

«Η μεγαλύτερη επιθυμία μας είναι να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική ενότητα της Συρίας και η αστάθεια που συνεχίζεται εδώ και 13 χρόνια να τελειώσει με συναίνεση σύμφωνα με τα νόμιμα αιτήματα του συριακού λαού», είπε ο Ερντογάν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη γειτονική Συρία και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει ενδεχόμενο πλήγμα στην ασφάλεια της Τουρκίας.

TAGS: Τουρκία Συρία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
