Την εντύπωση που της δημιούργησε ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη τους συνάντηση στον Λευκό Οίκο περιέγραψε η πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN η Άνγκελα Μέρκελ υπενθύμισε την εντύπωσή της για τον Τραμπ λέγοντας ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος έδειξε μια «γοητεία με την ωμή δύναμη» των ισχυρών ανδρών όπως διαθέτει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Ο τρόπος που μίλησε για τον Πούτιν, ο τρόπος που μίλησε για τον Βορειοκορεάτη (ηγέτη) –προφανώς εκτός από τις επικριτικές παρατηρήσεις που έκανε– εξέπεμπε πάντα ένα είδος γοητείας με την ωμή δύναμη αυτού που μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι», είπε η Μέρκελ.

Η Μέρκελ συζήτησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Ελευθερία», τα οποία κυκλοφόρησαν την περασμένη βδομάδα και στα οποία όπως αποκαλύπτει η ζωή της χωρίζεται στη μέση. Πέρασε τα πρώτα 35 χρόνια της ζωής της σπουδάζοντας και στη συνέχεια εργαζόμενη ως χημικός στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία. Αλλά μετά την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, τα δεύτερα 35 χρόνια της ζωής της πέρασαν σε μια ελεύθερη, φιλελεύθερη δημοκρατία – ένα σύστημα που φοβάται τώρα ότι απειλείται.

«Αυτές τις μέρες, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες δέχονται επίθεση. Είναι υπό πίεση», είπε η Μέρκελ στο CNN.

Για την πρώτη της συνάντηση στον Λευκό Οίκο το 2017 με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Μέρκελ θυμάται ότι ήταν καθισμένοι δίπλα στο διάσημο τζάκι στο Οβάλ Γραφείο. Οι δύο ηγέτες κλήθηκαν από τους δημοσιογράφους να δώσουν τα χέρια για μια φωτογραφία. Ο Τραμπ φάνηκε να σνομπάρει το αίτημα αυτό, αν και άλλες φορές έδωσαν τα χέρια κατά την επίσκεψη της Μέρκελ.

Η Μέρκελ είπε ότι ο Τραμπ «ζει από το να ενεργεί αντισυμβατικά». Όπως γράφει στο βιβλίο της ήταν «σαφώς γοητευμένος» από τον Πούτιν και «αιχμαλωτίστηκε» από πολιτικούς με αυταρχική τάση.

«Η εντύπωσή μου ήταν πάντα ότι ονειρευόταν πραγματικά να παρακάμψει ίσως όλα εκείνα τα κοινοβουλευτικά όργανα που ένιωθε ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο βάρος πάνω του και ότι ήθελε να αποφασίζει μόνος του για τα θέματα», είπε η Μέρκελ στο CNN. «Σε μια δημοκρατία - δεν μπορείς να το συμβιβάσεις αυτό με τις δημοκρατικές

Μια ανανεωμένη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και η Άνγκελα Μέρκελ είχαν μια στενή σχέση, πολύ πιο στενή από πολλούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η Μέρκελ θυμήθηκε πώς ο Πούτιν, ενώ ήξερε ότι κάποτε η ίδια είχε τραυματιστεί από κάποιον σκύλο και πόσο ανήσυχη ήταν με το θέμα αυτό, έφερε σε μια συνάντησή τους το 2007 ένα μεγάλο Λαμπραντόρ.

«Είναι μια μικρή, μικρή προσπάθεια να δοκιμάσεις τα νερά – ξέρεις, πόσο ανθεκτικός είναι ένας άνθρωπος, πόσο δυνατός», είπε η Μέρκελ. «Είναι ένα παιχνίδι δύναμης».

Παρά τις σχετικά εγκάρδιες σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης, η Μέρκελ είπε ότι τα πράγματα άρχισαν να επιδεινώνονται μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Βορειοατλαντικής Συνθήκης το 2008 στο Βουκουρέστι. Το ΝΑΤΟ δήλωνε ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Γεωργία θα ενταχθούν τελικά στην αμυντική συμμαχία, χωρίς να τους δώσει ένα σχέδιο για το πώς θα φτάσουν εκεί.

«Ήμουν ακράδαντα πεπεισμένη ότι ο Πούτιν δεν θα επέτρεπε να συμβεί αυτό χωρίς να λάβει μέτρα, γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν λάθος να το βάλω στην ημερήσια διάταξη εκείνη την εποχή», είπε η Μέρκελ, ιδιαίτερα όταν η κυβέρνηση και ο λαός της Ουκρανίας «ήταν διχασμένοι».

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στον τέταρτο χρόνο του, και τα δύο στρατόπεδα έχουν τεράστιες απώλειες, η συζήτηση στρέφεται στο αν ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει με μια διαρκή ειρήνη. Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα, έχει πει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε μια ημέρα, χωρίς να διευκρινίσει όμως το πώς.

Η Μέρκελ προειδοποίησε ότι η διαπραγμάτευση με τον Πούτιν είναι ένα δύσκολο έργο. Θυμήθηκε ότι ήρθε αντιμέτωπη με τον Πούτιν για την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 2014 – μια επιχείρηση που το Κρεμλίνο αρχικά προσπάθησε να συσκοτίσει, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ουκρανία δεν ήταν μέρος του στρατού της Μόσχας, δημιουργώντας τον μύθο των «μικρών πρασίνων» που πολεμούσαν ανεξάρτητα.

Η Μέρκελ είπε ότι ο Πούτιν αργότερα της παραδέχτηκε ότι «είχε πει ψέματα» για αυτό.

«Υπήρξε ένα σημείο καμπής στη σχέση μας γι αυτό και έπρεπε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην προσέγγισή μου απέναντί ​​του. Επομένως, δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε μόνο μια συμφωνία μαζί του – αυτό είναι απολύτως σωστό», είπε. Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να παρέχουν στο Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα εάν είχε κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της, η Μέρκελ είπε: «Πρέπει πάντα να εξετάζουμε τα πράγματα υπό τις συνθήκες που βρισκόμασταν τότε. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να το πούμε αυτό εκ των υστέρων με τη σημερινή σκοπιά».

