Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι προετοιμάζεται επίσκεψη στη Ρωσία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αλλά δεν είναι σαφές πότε αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι δεν είναι σαφές αν η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί αυτό τον χρόνο, αλλά ότι -αν χρειαστεί- θα οριστεί ημερομηνία για το ταξίδι πολύ γρήγορα.

«Μια τέτοια επίσκεψη προετοιμάζεται, είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης.

Η Μόσχα ετοιμάζεται να υπογράψει μια νέα διμερή συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία θα περιλαμβάνει στενότερη αμυντική συνεργασία, το είδος της συμφωνίας που συχνά υπογράφει ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν με ομολόγους του άλλων χωρών.

Στο τέλος Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η συνθήκη θα υπογραφεί "στο προσεχές μέλλον".

Η Μόσχα υπέγραψε μια παρόμοια αμυντική συνθήκη με τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο.

Οι στρατιωτικοί δεσμοί της Μόσχας με την Τεχεράνη αποτελούν πηγή ανησυχίας για τη Δύση καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία και στρέφεται σε συμμάχους της όπως η Τεχεράνη για στήριξη.

Χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του συζήτησαν για την κλιμακούμενη κατάσταση στη Συρία σε τηλεφωνική τους επικοινωνία και ο Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τη Μόσχα για την επίλυση της κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

