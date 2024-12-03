Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι προετοιμάζεται επίσκεψη στη Ρωσία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αλλά δεν είναι σαφές πότε αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Ο Πεσκόφ τόνισε ότι δεν είναι σαφές αν η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί αυτό τον χρόνο, αλλά ότι -αν χρειαστεί- θα οριστεί ημερομηνία για το ταξίδι πολύ γρήγορα.
«Μια τέτοια επίσκεψη προετοιμάζεται, είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης.
Η Μόσχα ετοιμάζεται να υπογράψει μια νέα διμερή συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία θα περιλαμβάνει στενότερη αμυντική συνεργασία, το είδος της συμφωνίας που συχνά υπογράφει ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν με ομολόγους του άλλων χωρών.
Στο τέλος Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η συνθήκη θα υπογραφεί "στο προσεχές μέλλον".
Η Μόσχα υπέγραψε μια παρόμοια αμυντική συνθήκη με τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο.
Οι στρατιωτικοί δεσμοί της Μόσχας με την Τεχεράνη αποτελούν πηγή ανησυχίας για τη Δύση καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία και στρέφεται σε συμμάχους της όπως η Τεχεράνη για στήριξη.
Χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του συζήτησαν για την κλιμακούμενη κατάσταση στη Συρία σε τηλεφωνική τους επικοινωνία και ο Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τη Μόσχα για την επίλυση της κρίσης.
