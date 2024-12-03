Η συζήτηση, μετά την οποία θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής που κατέθεσαν η αριστερά και η ακροδεξιά εναντίον της κυβέρνησης στη Γαλλία, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 16:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), όπως δήλωσαν σήμερα κοινοβουλευτικές πηγές.

Η πρόταση μομφής που κατατέθηκε από την αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου έχει κάθε πιθανότητα να εγκριθεί αφού ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός έχει πει ότι θα την ψηφίσει.

Οι προτάσεις μομφής κατατέθηκαν αφού ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, αποφάσισε να καταφύγει στο άρθρο 49,3 του Συντάγματος που προβλέπει την έγκριση ενός νομοσχεδίου χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, προκειμένου να εγκριθούν οι δαπάνες για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.