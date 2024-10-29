Τον γύρο του κόσμου κάνει σήμερα η είδηση ότι μία τεράστια, αρχαία πόλη των Μάγια ανακαλύφθηκε πρόσφατα βαθιά μέσα στη ζούγκλα του Μεξικό, αιώνες αφότου εξαφανίστηκε.

Η κρυμμένη πόλη ονομάστηκε Valeriana και ανακαλύφθηκε στη νοτιοανατολική πολιτεία Campeche εντελώς τυχαία, όταν ένας μεταπτυχιακός φοιτητής αρχαιολογίας βρήκε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την περιοχή, ενώ περιηγούνταν στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το BBC, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν το αρχαίο κρυμμένο σύμπλεγμα χρησιμοποιώντας το Lidar, έναν τύπο έρευνας με λέιζερ που χαρτογραφεί δομές θαμμένες κάτω από τη βλάστηση.

Η αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η Valeriana ήταν η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Μάγια μετά το Calakmul, που πιστεύεται ότι ήταν το μεγαλύτερο κέντρο των Μάγια στην αρχαία Λατινική Αμερική.

Δεν υπάρχουν γνωστές φωτογραφίες της χαμένης πόλης, επειδή «κανείς δεν έχει βρεθεί ποτέ εκεί», λένε οι ερευνητές, αλλά οι πυραμίδες που σκάναρε το Libar μοιάζουν πολύ με αυτές της Calakmul

Στο απόγειό της, από το 750 έως το 850 μ.Χ., η πόλη θα φιλοξενούσε 30-50.000 ανθρώπους - περισσότεροι από τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή σήμερα, λένε οι ερευνητές.

Η Valeriana έχει τα «σημάδια μιας πρωτεύουσας» και βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την εντυπωσιακή τοποθεσία Calakmul.

Les archéologues viennent de révéler des structures mayas anciennes jusqu'alors inconnues dans le sud-est du Mexique, y compris une ville entière dissimulée.



Cette ville, nommée pour le moment Valeriana par les archéologues, compte pas moins de 6 764 bâtiments de différentes… pic.twitter.com/IjDEf4fEsm — Histoire & Odyssée (@HistoireOdyssee) October 29, 2024

«Κρυμμένη» από την κοινή θέα, η αρχαία πόλη απέχει μόλις 15 λεπτά πεζοπορίας από έναν κεντρικό δρόμο κοντά στην αρχαία τοποθεσία Xpujil, όπου ζουν τώρα κυρίως απόγονοι των Μάγια.

Οι τρεις πυραμίδες του αρχαίου ναού των Μάγια στο Xpujil

Συνολικά, οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη ζούγκλα και εντόπισαν 6.764 κτίρια διαφόρων μεγεθών.

Αυτή η νέα ανακάλυψη βοηθά στην αλλαγή της δυτικής σκέψης ότι οι Τροπικοί ήταν εκεί που «πήγαν οι πολιτισμοί για να πεθάνουν», λέει ο καθηγητής Marcello Canuto, συν-συγγραφέας της έρευνας μαζί με τον μεταπτυχιακό αρχαιολόγο Luke Auld-Thomas, από το πανεπιστήμιο της Tulane, στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, «αυτό το μέρος του κόσμου ήταν το σπίτι για πλούσιους και περίπλοκους πολιτισμούς» εξηγεί.

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι οδήγησε τελικά στην κατάρρευση και στην εγκατάλειψη της Valeriana, αλλά οι αρχαιολόγοι λένε ότι η κλιματική αλλαγή ήταν ένας σημαντικός παράγοντας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.