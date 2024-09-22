Ερντογάν: Πρότεινε συνάντηση στη Νέα Υόρκη στον ομόλογό του της Συρίας Άσαντ

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να συναντηθεί με τον Σύρο ομόλογό του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών του ΟΗΕ, προκειμένου να συμφωνήσουν την «εξομάλυνση» των σχέσεων των κρατών τους, όπως ανακοίνωσε πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ χθες Σάββατο.

Οι διπλωματικές και όλες οι άλλες σχέσεις των δύο κρατών διακόπηκαν το 2011, μετά το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου.

«Ζητήσαμε να συναντηθούμε με τον Μπασάρ αλ Άσαντ προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία. Αναμένουμε πλέον την απάντηση της άλλης πλευράς», είπε χθες ο αρχηγός του τουρκικού κράτους προτού επιβιβαστεί σε πτήση για τη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να πάρει τον λόγο αύριο Δευτέρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, που υποστήριξε τις προσπάθειες ανταρτών να ανατρέψουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, επιδίωκε για μήνες επαναπροσέγγιση με τη Δαμασκό· προκάλεσε τον Σύρο πρόεδρο στην Τουρκία — χωρίς αποτέλεσμα, προς το παρόν.

Η Άγκυρα, που ελέγχει μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Συρίας μέσω συριακών οργανώσεων ανταρτών και έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα σε τομείς της συριακής επικράτειας, φιλοξενεί το τρέχον διάστημα 3,2 εκατ. Σύρους πρόσφυγες, κατά τα δεδομένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι 85 εκατομμύρια.

Κατά τα άλλα, ο κ. Ερντογάν είπε πως «η Γάζα θα βρίσκεται στο επίκεντρο» των επαφών που θα έχει στη Νέα Υόρκη: «η Τουρκία θέλει να διαδραματίσει ρόλο ώστε να τερματιστούν οι φρικαλεότητες που διαπράττονται στη Γάζα» από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, εξήγησε ο τούρκος πρόεδρος.

«Θα αναφερθώ σε κοινά μέτρα που μπορούν να ληφθούν εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα και των επιθετικών πολιτικών του Ισραήλ», συνέχισε. Οι πρόσφατες «επιθέσεις που διαπράχθηκαν από το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου» έδειξαν πόσο «δικαιολογημένες είναι οι ανησυχίες της Τουρκίας όσον αφορά τους κινδύνους εξάπλωσης του πολέμου», πρόσθεσε.

Η «διεθνής κοινότητα», και ιδιαίτερα «οι δυτικές χώρες», έκρινε ο Τούρκος πρόεδρος, πρέπει να «σταματήσουν απλά να κοιτάνε τις δολοφονίες που διαπράττονται από το Ισραήλ και να λάβουν αποτρεπτικά μέτρα».

«Ως Τουρκία, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εναντίον της καταιγίδας θανάτων που ο παγκόσμιος σιωνισμός οδεύει να προκαλέσει στη Μέση Ανατολή», συμπλήρωσε.

«Θα συζητήσω με όλους τους ηγέτες που θα συναντήσω για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στα παλαιστινιακά εδάφη, ειδικά στη Γάζα», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

