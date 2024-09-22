Πλημμύρες στο Τσαντ: 503 νεκροί και πάνω από 1,7 εκατ. πληγέντες από τον Ιούλιο

Νέος απολογισμός των πλημμυρών στο Τσαντ από τον Ιούλιο κάνει λόγο για 503 νεκρούς και πάνω από 1,7 εκατ. πληγέντες, αναφέρει έγγραφο που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Σάββατο από την αντιπροσωπεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη χώρα της Αφρικής.

Κατά τον διεθνή οργανισμό, 212.111 σπίτια και 3.578.320 στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν, ενώ χάθηκαν επίσης 69.659 εκτρεφόμενα ζώα.

Οι βροχοπτώσεις από τον Ιούλιο «προκάλεσαν ακραίες πλημμύρες, που έπληξαν το σύνολο των επαρχιών», με αποτέλεσμα να χαθούν «ανθρώπινες ζωές» και να καταγραφούν «εκτεταμένες υλικές ζημιές», τόνισε ο Μαρσελέν Καναμπέ Πασαλέ, υπουργός Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Σάββατο το πρωί, χωρίς να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι συστήθηκε επιτροπή επιτήρησης των πλημμυρών, αρμόδια μεταξύ άλλων για να παρακολουθεί τη μόλυνση «των πηγών εφοδιασμού με πόσιμο νερό» και την «άνοδο του επιπέδου των υδάτων» σε ποταμούς.

Προειδοποίησε πως τα επίπεδα των νερών στους ποταμούς Λογκόν και Σαρί έχουν ανέβει σε βαθμό που υπάρχει κίνδυνος νέων πλημμυρών «τις επόμενες ημέρες».

Ακόμη ο κ. Πασαλέ συνέστησε «τη χρήση χλωρίου» σε νερά που προέρχονται από πηγάδια πριν από την κατανάλωσή τους από νοικοκυριά, προκειμένου να απολυμαίνονται, ώστε «να αποφευχθούν μολύνσεις».

Εν μέσω της περιόδου των βροχών, χώρες της δυτικής και της κεντρικής Αφρικής σαρώνονται από πλημμύρες τις τελευταίες εβδομάδες.

Η περιοχή βιώνει «εξαιρετικά ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση αυτή τη στιγμή», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), επίσης μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, που εξήγησε ότι «καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν το τρέχον διάστημα πάνω από 4 εκατ. ανθρώπους σε 14 χώρες».

Το ΠΕΠ υπολογίζει πως θα χρειαστεί «πάνω από 16 εκατ. δολάρια» για να συνεχίσει να διανέμει «ζωτικής σημασίας βοήθεια», τρόφιμα σε οικογένειες στις 14 χώρες που πλήττονται, και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αντεπεξέλθουν και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής.

Ήδη στις αρχές του Σεπτεμβρίου ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει εναντίον των «συνεπειών» των «ακραίων πλημμυρών» στην περιοχή, ειδικά στο Τσαντ, καλώντας να υπάρξει «άμεση δράση και επαρκής χρηματοδότηση» για την αντιμετώπιση «της κλιματικής κρίσης».

Στο βόρειο Καμερούν, περιοχή που γειτονεύει με το Τσαντ και τη Νιγηρία, οι βροχές έχουν υπερβεί πολύ τους μέσους όρους — εκτιμάται πως έχουν ξεπεράσει το 125% αυτού που θεωρείται φυσιολογικό κατά την περίοδο του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, σύμφωνα με έκθεση του OCHA στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα εναντίον των υγειονομικών κινδύνων που συνδέονται με τις πλημμύρες, ιδίως το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της χολέρας, της ελονοσίας κι άλλων μολυσματικών νόσων την εξάπλωση των οποίων ευνοούν οι πλημμύρες.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, ο ΟΗΕ καταμετρά τουλάχιστον 20 νεκρούς και πάνω από 236.000 πλημμυροπαθείς από τα τέλη Αυγούστου.

Στη Νιγηρία, πελώριες πλημμύρες σημειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας στην πόλη Μαϊντουγκούρι (βόρεια), αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 30 νεκρούς και πάνω από 400.000 εκτοπισμένους, κατά τον πρώτο, προκαταρκτικό απολογισμό.

Από την έναρξη της περιόδου των βροχών στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 229 ανθρώπους κι ανάγκασαν άλλους 380.000 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 1.076.000 στρέμματα καλλιεργειών υπέστησαν καταστροφές, δεδομένο που αναγγέλλεται επιδείνωση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Το καλοκαίρι του 2024 έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασιών σ’ όλο τον πλανήτη — και τα ρεκόρ ζέστης συντρίβονταν κάθε μήνα για πάνω από έναν χρόνο, με λιτανεία καυσώνων, ξηρασιών και φονικών πλημμυρών να τροφοδοτείται από την εντεινόμενη κλιματική αλλαγή.

