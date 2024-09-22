Επίθεση σε κατάστημα σε βόρειο προάστιο της πρωτεύουσας του Ισημερινού, του Κίτο, που μετατρέπεται συχνά σε θέατρο δράσης συμμοριών, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η αστυνομία.

Η επίθεση διαπράχθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, μέσα σε κομμωτήριο στο υποβαθμισμένο προάστιο Πισουλί.

«Ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα κι άνοιξαν πυρ, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό γυναίκας», σύμφωνα με την αστυνομία, που διενεργεί έρευνα.

Δυο από τα θύματα ήταν γνωστά στη δικαιοσύνη — είχαν ποινικά μητρώα για κλοπές, απαγωγές, εκβιάσεις, οπλοκατοχή και ανθρωποκτονία, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Από την 31η Αυγούστου, διαπράχθηκαν τέσσερις επιθέσεις εναντίον στελεχών ή εργαζομένων της υπηρεσίας φυλακών. Απολογισμός: τέσσερις νεκροί.

Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών διακινητών ναρκωτικών, που συνδέονται με διεθνή καρτέλ, εκτός και εντός φυλακών, είναι πλέον πολύ συχνές στο κράτος των Άνδεων, που από όαση ηρεμίας μετατράπηκε σε μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο.

Ο Ισημερινός των 17 εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε το 2023 ρεκόρ 47 ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ο δείκτης βρισκόταν στις 6/100.000 το 2018.

Ενώ σε συγκρούσεις μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών στις φυλακές έχουν σκοτωθεί πάνω από 460 έγκλειστοι από το 2021.

Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα έβγαλε τον στρατό στους δρόμους για να αντιμετωπιστούν οι συμμορίες των διακινητών ναρκωτικών.

Από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο, διαπράχθηκαν 4.236 ανθρωποκτονίες, έναντι 5.112 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Ισημερινού.

Στη χώρα, που βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τα δυο κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον πλανήτη, κατασχέθηκαν 168 τόνοι ναρκωτικών τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους.

