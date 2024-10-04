Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα κάνει εκστρατεία υπέρ της αντιπροέδρου της χώρας και υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις μέχρι τις εκλογές στις 5 Νοεμβρίου, όπως έγραψε σήμερα η Washington Post και μεταδίδει το Reuters.
Ο Ομπάμα θα ξεκινήσει την εκστρατεία του μεταβαίνοντας την Πέμπτη στο Πίτσμπεργκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται υψηλόβαθμο αξιωματούχο της εκστρατείας, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του.
Ο Ομπάμα και η σύζυγός του, η Μισέλ, πρόσφεραν επισήμως τη στήριξή τους προς την υποψηφιότητα της Χάρις τον περασμένο Ιούλιο.
