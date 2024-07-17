Στην κατάσχεση τεσσάρων και πλέον τόνων κοκαΐνης, κρυμμένων σε σάκους με ζάχαρη που επρόκειτο να μεταφερθούν στο Βέλγιο από την πρωτεύουσα Ασουνσιόν, προχώρησε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Παραγουάης - το μεγαλύτερο φορτίο (ναρκωτικών) που έχει κατασχεθεί μέχρι σήμερα στην χώρα.

«Η ποσότητα που κατασχέθηκε - 4.016 κιλά- είναι ιστορικό ρεκόρ», τόνισε με ικανοποίηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της Εθνικής Γραμματείας κατά των Ναρκωτικών, Χαλίλ Ρασίντ.

Paraguay: Authorities intercepted 4,013 kilograms of cocaine hidden in a sugar shipment bound for Antwerp, Belgium. The antidrug unit Senad revealed the bust as part of "Operación Dulzura". The cocaine were disguised within 40 kgs sugar sacks, with 25 kgs of cocaine in each. pic.twitter.com/ADoqtRHZXG — Crime Intel (@WorldCrimeIntel) July 16, 2024

Η προηγούμενη κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχαν εντοπιστεί κάπου 3.312 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι Βιγιέτα.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο φορτίο (ναρκωτικών) που έχει κατασχεθεί μέχρι σήμερα», επιβεβαίωσε ο Οσκάρ Ορουέ, αξιωματούχος της παραγουανής εφορίας.

Operación “Dulzura”



A falta de un pallet por verificar, promedio de 400 kilos en él, se llega a 4 toneladas de cocaína en medio de azúcar, @senad_paraguay considera una cifra récord en incautación hasta el momento.

Todo tenía como destino el puerto de Amberes. pic.twitter.com/7DzBv6OC2o — Ós Lovera (@oslovera) July 15, 2024

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Γλύκα», διεξήχθη από ειδική μονάδα, που εντόπισε τα ύποπτα εμπορευματοκιβώτια στο ιδιωτικό λιμάνι Καακουπεμί.

Προορισμός της τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών ήταν το λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο.

Operación #Dulzura El director de @DNITaduanapy @OscarOrue, informó que contabilizaron 4.013 kilos de cocaína, de un solo contenedor abierto hoy de los cuatro en total. Mañana abrirán los otros tres



Hasta el momento es la carga más grande que se incautó en el puerto #Caacupemí pic.twitter.com/vm40CQ1yXU — IP Paraguay (@IPParaguay) July 16, 2024

Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση δεν έχει τερματιστεί ακόμη και «μπορεί να έχουμε κι άλλες εκπλήξεις».

Για τους κακοποιούς, η απώλεια εμπορεύματος αυτή αντιπροσωπεύει ζημία 220 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την Γραμματεία κατά των Ναρκωτικών, που βασίζει τον υπολογισμό στην τιμή πώλησης κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Κοκαΐνη που είχε διακινηθεί μέσω της Παραγουάης κατασχέθηκε στο λιμάνι Καακουπεμί το 2019 και δυο φορές το 2020, όπως και στο λιμάνι του Αμβούργου, στη Γερμανία, το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

