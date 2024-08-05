Τουρκία: Την Τετάρτη η αίτηση στη δίκη κατά του Ισραήλ στη Χάγη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, στο Κάιρο.

«Ως δύο ισχυροί παράγοντες της περιοχής, είμαστε αποφασισμένοι να βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, σημειώνοντας πως «αν συμπεριφερθούμε συντονισμένα και σε συνεννόηση, αυτό θα προσδώσει δύναμη στην ισχύ των χωρών μας» και πως «αν το πετύχουμε αυτό θα συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής».

Σε από κοινού δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι συζήτησε με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ «και για ενεργειακά θέματα που έχουν στρατηγική σημασία» τονίζοντας πως η Αγκυρα θεωρεί την Αίγυπτο έναν μακροπρόθεσμο αξιόπιστο εταίρο στον τομέα αυτό. «Είχαμε επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δυνατότητές μας σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας» είπε ο Τούρκος υπουργός.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αυξήσουν τον όγκο των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια εντός των επόμενων 5 ετών.



Ο Χακάν Φιντάν προανήγγειλε ότι η Τουρκία θα υποβάλει επίσημα την Τετάρτη, 7 Αυγούστου, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αίτηση παρέμβασης στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ για γενοκτονία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι «ενώ οι Παλαιστίνιοι επέδειξαν μια εποικοδομητική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ ήταν πάντα η πλευρά που "χαλούσε το παιχνίδι"» και «δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά σκότωσε τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός με μια ύπουλη δολοφονία».

Κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν θέλει ειρήνη και θέλει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. «Το Ισραήλ επιδιώκει τη βία και τον επεκτατισμό», είπε.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan was received by Abdel Fattah el-Sisi, President of Egypt, in El-Alamein. 🇹🇷🇪🇬 pic.twitter.com/aHLT3rW4ho — Turkish MFA (@MFATurkiye) August 5, 2024

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η θηριωδία στη Γάζα αποκάλυψε με όλη της τη γύμνια την αδυναμία της διεθνούς τάξης» και καταφέρθηκε κυρίως κατά των Ηνωμένων Πολιτειών λέγοντας πως ο Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για γενοκτονία από το Διεθνές Δικαστήριο, εκφώνησε ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο, όπως είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, «ισχυρίζεται πως είναι το λίκνο της δημοκρατίας». Η θέση των εγκληματιών πολέμου δεν μπορεί να είναι το βήμα του κοινοβουλίου, η θέση των εγκληματιών πολέμου πρέπει να είναι μόνο στο εδώλιο του δικαστηρίου, συμπλήρωσε.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για τις εξελίξεις στη Λιβύη με τον Χακάν Φιντάν, να τονίζει πως «είμαστε υπέρ της διασφάλισης της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης, υποστηρίζουμε από κοινού την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης».



Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας διευκρίνισε πως «υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των χωρών μας ως προς την ανάγκη ενοποίησης των κρατικών θεσμών για τη διοργάνωση προεδρικών και βουλευτικών εκλογών» στη Λιβύη.



Στο πλαίσιο αυτών των κοινών στόχων, αποφασίστηκε η αύξηση των διαβουλεύσεων με την Αίγυπτο, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, επεσήμανε ότι το Κάιρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με τους βόρειους γείτονές του στην περιοχή της Μεσογείου. «Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να διεξάγεται µε τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ένα περιβάλλον σταθερότητας. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με τρόπο που να μπορούν να επωφεληθούν όλοι από αυτούς» ανέφερε.

Νωρίτερα, πριν από τη συνάντησή του με τον Μπαντρ Αμπντελάτι, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός στο Ελ Αλαμέιν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φετάχ αλ Σίσι, με τον οποίο συζήτησε περιφερειακά και διεθνή θέματα. Στην ίδια πόλη συναντήθηκε επίσης με τον γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ 'Αμου Γκάιντ.

Ο Τούρκος υπουργός πραγματοποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της οποίας επισκέφθηκε χτες, Κυριακή, το Ελ Αρίς και τη συνοριακή πύλη της Ράφα στη χερσόνησο του Σινά και συναντήθηκε με στελέχη της Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία προωθεί ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

