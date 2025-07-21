Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη σε σχολικό συγκρότημα στη βόρεια Ντάκα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον στρατό και έναν πυροσβέστη.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ενηλίκων, νοσηλεύτηκαν με εγκαύματα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας γιατρός στο Εθνικό Ινστιτούτο Εγκαυμάτων και Πλαστικής Χειρουργικής.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο συγκρότημα του Milestone School and College, στη συνοικία Uttara της Ντάκα, όπου βρίσκονταν παιδιά. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν φλόγες και καπνό να βγαίνουν από το σημείο της συντριβής, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής έδειχναν μια μεγάλη φωτιά κοντά σε ένα γκαζόν και ένα πυκνό σύννεφο καπνού στον ουρανό.

A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashes onto a school campus in Dhaka’s northern Uttara area, killing at least 1 person and injuring others, according to the military and a fire official.



The aircraft crashed on a campus of the Milestone School and College in Dhaka’s… pic.twitter.com/SWwCpxcW4Y — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 21, 2025

Το γραφείο τύπου του στρατού του Μπαγκλαντές επιβεβαίωσε σε σύντομη δήλωση ότι το αεροσκάφος F-7 BGI που συνετρίβη ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία.

Exclusive‼️



🚨 A f-7 trainer aircraft of Bangladesh Air Force has been reportedly crashed over Milestone College in capital Dhaka.

🔸

Many wounded students and civilians are being admitted into several hospitals.@Iyervval @Chellaney @Sanjay_Dixit @ANI @NIA_India @ShivAroor pic.twitter.com/t8BmZ1hL1y — BANGLADESH CRISIS 🇧🇩 (@BDcrisis) July 21, 2025

Ο Μουχάμαντ Γιουνούς, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, δήλωσε ότι θα ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα» για να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος και να «εξασφαλιστεί κάθε είδους βοήθεια».

«Η απώλεια που υπέστη η Πολεμική Αεροπορία... μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και προσωπικό, και άλλοι σε αυτό το ατύχημα είναι ανεπανόρθωτη», είπε.

