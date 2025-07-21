Λογαριασμός
Μπανγκλαντές: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σε σχολείο - Τουλάχιστον 19 νεκροί (Βίντεο)

Συνετρίβη σε σχολικό συγκρότημα στη βόρεια Ντάκα - Τουλάχιστον 1 άνθρωπος σκοτώθηκε - 13 άτομα, ανάμεσά τους και μαθητές έχουν τραυματιστεί

Μπαγκλαντές - συντριβή αεροσκάφους

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη σε σχολικό συγκρότημα στη βόρεια Ντάκα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον στρατό και έναν πυροσβέστη.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ενηλίκων, νοσηλεύτηκαν με εγκαύματα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας γιατρός στο Εθνικό Ινστιτούτο Εγκαυμάτων και Πλαστικής Χειρουργικής.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο συγκρότημα του Milestone School and College, στη συνοικία Uttara της Ντάκα, όπου βρίσκονταν παιδιά. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν φλόγες και καπνό να βγαίνουν από το σημείο της συντριβής, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής έδειχναν μια μεγάλη φωτιά κοντά σε ένα γκαζόν και ένα πυκνό σύννεφο καπνού στον ουρανό.

Το γραφείο τύπου του στρατού του Μπαγκλαντές επιβεβαίωσε σε σύντομη δήλωση ότι το αεροσκάφος F-7 BGI που συνετρίβη ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία. 

Ο Μουχάμαντ Γιουνούς, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, δήλωσε ότι θα ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα» για να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος και να «εξασφαλιστεί κάθε είδους βοήθεια». 

«Η απώλεια που υπέστη η Πολεμική Αεροπορία... μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και προσωπικό, και άλλοι σε αυτό το ατύχημα είναι ανεπανόρθωτη», είπε.

