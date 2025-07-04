Πακιστάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από την κατάρρευση μιας πενταώροφης πολυκατοικίας στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τις αρχές.

BREAKING: Search and rescue operations ongoing after 5-story apartment building housing at least 20 homes collapses in Baghdadi area of Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/TM1BQ6WcVX July 4, 2025

Περίπου 100 άνθρωποι διέμεναν σε αυτό το κτίριο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ο Αρίφ Αζίζ.

Ο Σαάντ Εντί, του ιδρύματος Edhi που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε στο AFP πως ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα «τουλάχιστον 8 ή 10 άνθρωποι», κάνοντας λόγο για ένα «κατεστραμμένο» κτίριο.

Οι ομάδες διάσωσης και κάτοικοι της μεγαλούπολης επιχειρούν στο σημείο προσπαθώντας να τους απεγκλωβίσουν έπειτα από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στις 08.10 ώρα Ελλάδας.

Ο Σανκάρ Κάμχο, ένας κάτοικος του κτιρίου ηλικίας 30 ετών που βρισκόταν εκτός της στιγμή της κατάρρευσης, είπε στο AFP πως περίπου 20 οικογένειες ζούσαν εκεί.

«Μου τηλεφώνησε η σύζυγός μας λέγοντάς μου πως το κτίριο εμφάνισε ρωγμές και της είπα να βγει έξω αμέσως», αφηγήθηκε, μπροστά από τα ερείπια της πολυκατοικίας.

«Εκείνη πήγε να προειδοποιήσει τους γείτονες, όμως μια γυναίκα της είπε: «Αυτό το κτίριο θα κρατήσει τουλάχιστον 10 χρόνια». Τότε η σύζυγός μου πήρε την κόρη μας και βγήκε έξω. Είκοσι λεπτά μετά, το κτίριο κατέρρευσε», περιέγραψε.

Οι διασώστες ανέσυραν επτά πτώματα από τα χαλάσματα και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε οκτώ τραυματίες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας υπεύθυνος των επιχειρήσεων διάσωσης.

Τα έξι μέλη της οικογένειας της Τζούμχο Μαχεσουάρι, ηλικίας 70 ετών, βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμά τους στο ισόγειο, όταν εκείνος βγήκε για να πάει στη δουλειά του.

«Όλη η οικογένειά μου θάφτηκε κάτω από τα χαλάσματα και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσευχηθώ να βρεθούν ζωντανοί», σημείωσε.

Τον Ιούνιο του 2020, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ενός κτιρίου με 40 διαμερίσματα στην ίδια περιοχή.

Οι καταρρεύσεις στεγών και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, εξαιτίας κυρίως της μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και της κακής ποιότητας των οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη χώρα της Νότιας Ασίας που μετρά πάνω από 240 εκατομμύρια κατοίκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

