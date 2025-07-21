Επίθεση σε στόχους των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σήμερα Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ισραηλινά μέσα και όπως επιβεβαίωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο στρατός «αντιμετωπίζει δυναμικά κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της τρομοκρατικής υποδομής που είχε προηγουμένως δεχθεί επίθεση».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά επιθέσεων στο λιμάνι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το λιμάνι στο οποίο επιτέθηκε είχε χρησιμοποιηθεί «μεταξύ άλλων, για τη μεταφορά όπλων από το ιρανικό καθεστώς, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του».

Εκκενώνουν τη Συρία οι οικογένειες Βεδουίνων

Οι ισραηλινές επιθέσεις σημειώνονται καθώς η συριακή κυβέρνηση ξεκίνησε τη Δευτέρα την εκκένωση οικογενειών Βεδουίνων που έχουν παγιδευτεί στην πόλη Σουέιντα, όπου Δρούζοι πολιτοφύλακες και Βεδουίνοι μαχητές συγκρούονται για πάνω από μια εβδομάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι περίπου 128.571 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στις εχθροπραξίες.

Το Associated Press (AP) ανέφερε ότι τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν νωρίς την Κυριακή ότι η κυβέρνηση είχε συντονιστεί με ορισμένους αξιωματούχους στη Σουέιντα για να φέρουν λεωφορεία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκένωση περίπου 1.500 Βεδουίνων στην πόλη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Συρίας, Άχμαντ αλ-Νταλάτι, δήλωσε στο πρακτορείο SANA ότι η πρωτοβουλία θα επιτρέψει επίσης την επιστροφή των εκτοπισμένων αμάχων από τη Σουέιντα, καθώς οι μάχες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει και οι προσπάθειες για πλήρη κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται.

«Έχουμε επιβάλει κλοιό ασφαλείας κοντά στη Σουέιντα για να τη διατηρήσουμε ασφαλή και να σταματήσουμε τις μάχες εκεί. Αυτό θα διαφυλάξει την πορεία που θα οδηγήσει στη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στην επαρχία» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Συρίας, Άχμαντ αλ-Νταλάτι στο συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Λεωφορεία γεμάτα με οικογένειες Βεδουίνων συνοδεύονταν από οχήματα της Συριακής Αραβικής Ερυθράς Ημισελήνου και ασθενοφόρα. Ορισμένες οικογένειες έφυγαν με φορτηγά με τα υπάρχοντά τους.

Οι συριακές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκκένωση και πώς αυτή συνδέεται με την ευρύτερη συμφωνία.

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών για ανταλλαγή ομήρων αργά την Κυριακή, το Παρατηρητήριο και ομάδες ακτιβιστών στη Σουέιντα ανέφεραν ότι άκουσαν αυτό που χαρακτήρισαν ως ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με ελικόπτερα πάνω από χωριά όπου σημειώθηκαν κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των Βεδουίνων και των πολιτοφυλακών Δρούζων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «δεν γνώριζε» για τυχόν νυχτερινές επιδρομές στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

