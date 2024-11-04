Λογαριασμός
Νύχτα κόλασης στην Ινδονησία: Εξερράγη διάσημο ηφαίστειο- Τουλάχιστον 9 νεκροί – Βίντεο 

Το Όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι από τη νύχτα την Κυριακής «ξερνάει» συνεχώς λάβα, τέφρα, πυρακτωμένους βράχους και τοξικά αέρια

ινδονησια ηφαίστεο

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων του ηφαιστείου Όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι στην ανατολική Ινδονησία.

Οι συνεχόμενες ηφαιστειακές εκρήξεις, μετά της οποίες εκλύθηκαν λάβα, τέφρα, πυρακτωμένοι βράχοι και τοξικά αέρια από τον κρατήρα, έχουν πλήξει επτά χωριά ως τώρα και οι αρχές έδωσαν σήμερα εντολή στους κατοίκους παρακείμενων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, εξερράγη επανειλημμένα τη νύχτα. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικονίζονται χωριά κοντά στο όρος του ηφαιστείου να έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα ηφαιστειακής τέφρας και κατά τόπους να βρίσκονται στις φλόγες.

Η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία ηφαιστειολογίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο στην περιοχή και παρότρυνε τους κατοίκους και τους τουρίστες να μην επιδοθούν σε καμιά δραστηριότητας σε ακτίνα τουλάχιστον επτά χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα.

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η δραστηριότητα διανύει φάση έξαρσης σε διάφορους τομείς της Ινδονησίας φέτος. Την 11η Μαΐου, ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις κρύας λάβας από το όρος Μαράπι, στη νήσο Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους κι ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ινδονησία ηφαίστειο
