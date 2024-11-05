Οι αρχές στην Ινδονησία σκοπεύουν να απομακρύνουν τουλάχιστον 16.000 κατοίκους από χωριά γύρω από το ενεργό ηφαίστειο Όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, αλλεπάλληλες εκρήξεις του οποίου είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι, να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι και να υποστούν ζημιές χιλιάδες σπίτια, ανακοίνωσε αξιωματούχος σήμερα Τρίτη.

Το ηφαίστειο, στη Νήσο Φλόρες, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, εξερράγη το βράδυ της Κυριακής και ξανά το βράδυ χθες Δευτέρα. Οι αρχές έχουν θέσει την περιοχή στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Τις επιχειρήσεις για την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δυσχεραίνει το παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας σε κάποιους δρόμους, σημείωσε αξιωματούχος.

Ως αυτό το στάδιο, σχεδόν 2.500 από τους 16.000 και πλέον κατοίκους οκτώ χωριών της περιοχής έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενημέρωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς εκπρόσωπος των τοπικών αρχών την περιοχή Ανατολική Φλόρες, ο Ιερώνυμος Λαμαουράν.

Σκοπός είναι οι κάτοικοι να φύγουν και να μην επιστρέψουν παρά «όταν θα είναι ασφαλές γι’ αυτούς», εξήγησε.

Μεταφέρθηκαν σε τρία σχολικά κτίρια και προσωρινά κέντρα υποδοχής, σε κοινότητες τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από τον κρατήρα, πρόσθεσε.

Αναπτύχθηκαν «περισσότερα φορτηγά, προσωπικό του στρατού και της αστυνομίας» για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, είπε ακόμη.

Οι αρχές είχαν ανεβάσει χθες τον απολογισμό των θυμάτων σε 10, αλλά τον αναθεώρησαν επί τα βελτίω σήμερα, σε εννέα νεκρούς και 63 τραυματίες. Κάπου 2.384 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, όπως και 25 σχολικά κτίρια.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για άλλες 58 ημέρες, που σημαίνει ότι η κεντρική κυβέρνηση είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια στους κατοίκους.

Τέσσερα μικρά αεροδρόμια στο νησί Φλόρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης.

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, καθώς βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

