Ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι θα επισκεφθεί αύριο την Τουρκία για συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας μετά την ανακοίνωση της Ντόχα το Σαββατοκύριακο ότι αναστέλλει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η Τουρκία, παρά τις τεταμένες σχέσεις της με το Ισραήλ, μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεδομένου ότι δεν θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς, ενώ αξιωματούχοι του επισκέπτονται τακτικά την Τουρκία.

Το Σαββατοκύριακο το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τη Χαμάς και το Ισραήλ ότι παγώνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία που θα προβλέπει εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων μέχρι να επιδείξουν βούληση και σοβαρότητα.

«Ο εμίρης του Κατάρ θα βρίσκεται αύριο (Πέμπτη) στην Άγκυρα. Θα διεξαχθούν σημαντικές συνομιλίες, μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο του συμβουλίου στρατηγικής σύμπραξης», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό tv100 ο υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ με σχόλιά του που ήταν επικεντρωμένα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο Μπολάτ δεν αναφέρθηκε στην απόφαση του Κατάρ ή της Χαμάς στα σχόλιά του. «Περιμένουμε...από στιγμή σε στιγμή να τεθεί σε ισχύ μια ευρεία συμφωνία εμπορίου με το Κατάρ», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.