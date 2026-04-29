Ο Νάιτζελ Φάρατζ έλαβε το ποσό των 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου το 2024, όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ η Guardian.

Ο Φάρατζ είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά έκανε στροφή τον Ιούνιο του 2024, μέσα σε λίγες εβδομάδες από τη λήψη του προσωπικού αυτού δώρου από τον επιχειρηματία που εδρεύει στην Ταϊλάνδη. Τον επόμενο μήνα, ο Φάρατζ εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής

Ο Φάρατζ, μάλιστα, επιβεβαίωσε στην Daily Telegraph ότι έλαβε το ποσό, δηλώνοντας ότι προοριζόταν για την προσωπική του ασφάλεια.

Μέχρι τότε, ούτε ο Χάρμπορν ούτε ο Φάρατζ είχαν μιλήσει δημόσια για το μεγάλο αυτό δώρο. Δεν απαιτούνταν να δηλωθεί στις κοινοβουλευτικές αρχές, καθώς ο Φάρατζ δεν ήταν τότε εν ενεργεία βουλευτής.

Εκείνη την περίοδο, δεν είχε ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια του Clacton-on-Sea, επομένως ενδέχεται να μην χρειαζόταν να το δηλώσει ούτε στην εκλογική επιτροπή.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα από τη Guardian, το κόμμα Reform απέστειλε νομική επιστολή ζητώντας περισσότερο χρόνο για απάντηση. Η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Στη συνέχεια, η Telegraph δημοσίευσε τη συνέντευξη του Φάρατζ πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Το ποσό αυτό αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του Χάρμπορν στη βρετανική πολιτική – χρηματοδοτώντας προσωπικά τον Φάρατζ, αλλά και τα κόμματα που έχει ηγηθεί τα τελευταία επτά χρόνια.

Πέρυσι, δώρισε 9 εκατ. λίρες στο Reform UK – τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά από εν ζωή άτομο σε βρετανικό πολιτικό κόμμα. Συνολικά, προσέφερε 12 εκατ. λίρες στο κόμμα το 2025.

Το δώρο των 5 εκατομμυρίων προς τον Φάρατζ είναι πιθανό να προκαλέσει νέα ερωτήματα για τον ηγέτη του Reform, δεδομένων των δηλώσεών του πριν τις εκλογές και των πιο πρόσφατων σχολίων του για τη σχέση του με τον Χάρμπορν.

Στις 23 Μαΐου 2024, ο Φάρατζ είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Ιουλίου, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες εικασιών ότι θα επιχειρούσε για όγδοη φορά να εκλεγεί στο κοινοβούλιο.

Σε ανάρτησή του στο X, εξήγησε: «Σκέφτηκα πολύ προσεκτικά αν πρέπει να θέσω υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές. Θα βοηθήσω στην καμπάνια, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι παραπάνω».

Είχε επίσης αναφέρει ότι ήθελε να είναι ελεύθερος να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος. «Όσο σημαντικές κι αν είναι οι γενικές εκλογές, η αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 Νοεμβρίου έχει τεράστια παγκόσμια σημασία», είπε.

Ένας λόγος για την απροθυμία του να θέσει ξανά υποψηφιότητα, σύμφωνα με φίλους του, ήταν η οικονομική επιβάρυνση που θεωρούσε ότι του είχε προκαλέσει η πολιτική του πορεία. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν υπάρχουν χρήματα στην πολιτική».

Ωστόσο, λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, άλλαξε στάση, ανακοινώνοντας στις 3 Ιουνίου ότι θα είναι υποψήφιος στο Clacton του Έσεξ.

Δεσμεύτηκε επίσης να παραμείνει ηγέτης του Reform UK για πέντε χρόνια.

Αφού ο Χάρμπορν δώρισε 9 εκατ.ευρώ στο Reform, ο Φάρατζ δήλωσε ότι μιλούσε με τον επιχειρηματία «ίσως μία φορά τον μήνα, ίσως κάθε έξι εβδομάδες», αλλά επέμεινε: «Δεν του έχω υποσχεθεί απολύτως τίποτα σε αντάλλαγμα για τη δωρεά».

Πρόσθεσε: «Θέλει κάτι από εμένα; Όχι. Απολύτως τίποτα σε αντάλλαγμα».

Πηγή: skai.gr

