Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ακόμη στρατιωτών μετά τις χθεσινοβραδινές επιδρομές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τέσσερις, σύμφωνα με το BBC.

Σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είπε ότι ο Sajjad Mansouri και ο Mehdi Naghavi, και οι δύο μέλη του στρατού του Ιράν, σκοτώθηκαν εκτός από τους δύο στρατιώτες που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, είχε μεταδώσει ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών στο κέντρο διεύθυνσης πυρός της πυροβολαρχίας S300, σε προάστιο της Τεχεράνης.

«Ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, υπερασπιζόμενος την ασφάλεια του Ιράν και τα συμφέροντα του λαού και του Ιράν, θυσίασε δύο από τους μαχητές του την ώρα που αντιμετώπιζε τα βλήματα του εγκληματικού σιωνιστικού καθεστώτος» αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.

Το πλήγμα κατά της πυροβολαρχίας S300 έγινε στο πρώτο κύμα της ισραηλινής επίθεσης.

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 02:15 (τοπική ώρα, 01:45 ώρα Ελλάδας), κυρίως δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Το Ισραήλ «επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν (νοτιοδυτικά) και του Ιλάμ (δυτικά)», που συνορεύουν με το Ιράκ, «στο πλαίσιο επιχείρησης που προκαλεί εντάσεις», επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι ιρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ισραηλινή επίθεση προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές σε κάποιες περιοχές».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε κάνει λόγο στη διάρκεια της νύκτας για «έξι ισχυρές εκρήξεις» γύρω από την Τεχεράνη, οι οποίες συνδέονταν «με την ενεργοποίηση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας».

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των πτήσεων στον εναέριο χώρο του, όμως πλέον η εναέρια κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

«Καμία έκρηξη ή πυρκαγιά» δεν έχει αναφερθεί στο κεντρικό διυλιστήριο της Τεχεράνης, διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

