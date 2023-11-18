Καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στον βόρειο τομέα, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει χάσει επαφή με ομάδες Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί σε περιοχές της Τζαμπάλια και της Ζεϊτούν επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του τόσο στον βόρειο τομέα, στον κεντρικό της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και προς τον Νότο που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.