Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν γιορτάζει σήμερα τα 82α γενέθλιά του, με διαφορά ο γηραιότερος εν ενεργεία αρχηγός του κράτους.

Ο Μπάιντεν δεν είχε προγραμματίσει δημόσια εμφάνιση σήμερα, λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή του από τη Βραζιλία.

Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες – μεταξύ των οποίων η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα – του ευχήθηκαν μέσω αναρτήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Χρόνια πολλά στον καλό φίλο μου και εκπληκτικό πρόεδρό μας, τον Τζο Μπάιντεν», έγραψε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

Happy birthday to my dear friend and our incredible president, Joe Biden. pic.twitter.com/037Ib6fiXf — Vice President Kamala Harris (@VP) November 20, 2024

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε τον Ιούλιο από την εκλογική κούρσα, εν μέρει λόγω της πεποίθησης αρκετών ψηφοφόρων ότι ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία για να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του, ιδίως μετά την απογοητευτική εμφάνισή του σε τηλεμαχία με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο.

Ο 78χρονος Τραμπ επικράτησε εύκολα της 60χρονης Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Στο τέλος της προεδρικής θητείας του, ο Τραμπ πρόκειται να καταρρίψει το ρεκόρ του Μπάιντεν, αφού θα είναι 82 ετών και 7 μηνών όταν παραδώσει την εξουσία το 2029.

Πριν από τον Μπάιντεν, το ρεκόρ του γηραιότερου εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ κατείχε ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 77 ετών.

Πηγή: skai.gr

