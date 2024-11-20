Η κυβέρνηση Μπάιντεν προχωρά στη διαγραφή δανείων ύψους 4,7 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία

Η κυβέρνηση Μπάιντεν προχώρησε στη διαγραφή περίπου 4,7 δισ. δολαρίων σε δάνεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, καθώς οι απερχόμενοι αξιωματούχοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν πριν εγκαταλείψουν το αξίωμά τους για να ενισχύσουν την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο τον Απρίλιο περιλάμβανε λίγο περισσότερα από 9,4 δισ. δολάρια διαγραφόμενων δανείων για οικονομική στήριξη της κυβέρνησης της Ουκρανίας, τα μισά από τα οποία ο πρόεδρος θα μπορούσε να ακυρώσει μετά τις 15 Νοεμβρίου. Το νομοσχέδιο διέθετε συνολικά 61 δισ. σε βοήθεια στην Ουκρανία για να καταπολεμήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Κάναμε το βήμα που περιγράφεται στο νόμο για να ακυρώσουμε αυτά τα δάνεια», δήλωσε ο Μίλερ σε συνέντευξη Τύπου.

Το Κογκρέσο μπορεί ακόμη να εμποδίσει την απόφαση αυτή, δήλωσε ο Μίλερ.

Η Γερουσία πρόκειται να ψηφίσει αργότερα την Τετάρτη επί μιας πρότασης αποδοκιμασίας της διαγραφής δανείων για την Ουκρανία που υπέβαλε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ, συχνός επικριτής της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία. Η πλειοψηφία των γερουσιαστών και από τα δύο κόμματα υποστηρίζει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να σπεύσουν να παράσχουν όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία πριν εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, εν μέσω ανησυχιών ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να περιορίσει την αμερικανική υποστήριξη.

Πηγή: skai.gr

