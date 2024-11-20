Πώς θα μπορούσε ο Πούτιν να απαντήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ που αφήνουν την Ουκρανία να την χτυπήσει με τους πυραύλους τους;

Η Μόσχα έχει απειλήσει να προβεί σε αντίποινα για την απόφαση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψουν τη χρήση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τους σε πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν αποκλείεται, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μια επίσημη αλλαγή στο πυρηνικό του δόγμα, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα μια πιθανή πυρηνική απάντηση σε επιθέσεις με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ στο ρωσικό έδαφος. Πόσο μακριά επομένως είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν;

Πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσει η Ρωσία πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία;

Το Κρεμλίνο έχει διαφημίσει το στρατηγικό του οπλοστάσιο κατά τη διάρκεια της ουκρανικής σύγκρουσης, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη δυτική εμπλοκή. Αλλά παρ' όλες τις απειλές, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει ότι δεν έχουν δει σημάδια ασυνήθιστης κίνησης στις ρωσικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών όπλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη φυσική τοποθέτηση των πυρηνικών κεφαλών.

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία είναι απίθανη προς το παρόν, αλλά προειδοποιούν κατά του εφησυχασμού. Ο Πάβελ Πόντβιγκ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Αφοπλισμό του ΟΗΕ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η ρίψη βόμβας στην Ουκρανία περιλαμβάνεται στις επιλογές της Μόσχας «κυρίως επειδή δεν θα βοηθούσε στην επίτευξη στρατιωτικών στόχων, και η Ρωσία σημειώνει προόδους στο μέτωπο προς το παρόν».

Επιπλέον, η χρήση πυρηνικού όπλου σε μια σύγκρουση για πρώτη φορά από το 1945 θα ένωνε μεγάλο μέρος του κόσμου εναντίον της Ρωσίας με τρόπους που η Μόσχα δεν θα μπορούσε εύκολα να προβλέψει, υποστήριξε ο Πόντβιγκ. «Επομένως, θα αποτελούσε ένα μεγάλο στοίχημα μια τέτοα απόφαση. Ωστόσο, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι το Κρεμλίνο είναι διατεθειμένο να το ρισκάρει. Ειδικά αν η Μόσχα αισθάνεται ότι μπορεί να υπολογίζει σε μια αδύναμη απάντηση. Δεν ξέρουμε αν ισχύει κάτι τέτοιο», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Bluesky.

Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί η Ρωσία να απαντήσει στη Δύση;

Η Μόσχα έχει δείξει ότι έχει μεγάλη φαντασία όσον αφορά τη χρήση υβριδικών τακτικών εναντίον των εχθρών της.

Έχει χρησιμοποιήσει ως όπλο τη ροή προσφύγων, κατευθύνοντάς τους προς τα σύνορα της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Φινλανδίας με στόχο να προκαλέσει πολιτικές αναταραχές στις χώρες αυτές.

Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει επίσης πραγματοποιήσει δολοφονίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αυστρία, την Τουρκία και αλλού. Έχει σχεδιάσει επιθέσεις σαμποτάζ, στις οποίες φέρεται να περιλαμβανόταν η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών που βρέθηκαν σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι οι απόπειρες βομβιστικών επιθέσεων ήταν δοκιμαστικές για παρόμοιες πιθανές επιθέσεις σε πτήσεις προς τη Βόρεια Αμερική.

Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, τα ρωσικά διαδικτυακά bots έχουν εντείνει την πόλωση σε διάφορα ζητήματα, με στόχο τη χαλάρωση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Η Ρωσία έχει επίσης κατηγορηθεί για παρεμβολές στα σήματα GPS, ειδικά πάνω από τη Βαλτική, διαταράσσοντας την πλοήγηση χιλιάδων επιβατικών αεροσκαφών.

Την Τετάρτη, οι αρχές της Δανίας κατονόμασαν ένα κινεζικό φορτηγό πλοίο ως το πιο κοντινό στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας όπου κόπηκαν δύο υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η Elisabeth Braw, εμπειρογνώμονας στο Ατλαντικό Συμβούλιο, δήλωσε ότι αυτό δεν αποκλείει τη ρωσική ανάμειξη. «Τα εμπορικά πλοία συνήθως δεν πηγαίνουν και κόβουν υποθαλάσσια καλώδια για τη διασκέδασή τους», είπε η Braw. «Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η Ρωσία είναι πολύ καλή στη χρήση αντιπροσώπων».

Ποιους συμμάχους και αντιπροσώπους μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία;

Η Μόσχα έχει καταγράψει ιστορικό προσωρινών συνεργασιών με συμμάχους και πληρεξούσιους για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων στη Δύση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal τον περασμένο μήνα, η Ρωσία παρείχε δεδομένα στόχευσης στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για επιθέσεις σε δυτικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο επικεφαλής της MI5, της εγχώριας υπηρεσίας ασφαλείας, δήλωσε τον Οκτώβριο ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εντείνει σημαντικά τη συνεργασία τους με εγκληματικές συμμορίες στο πλαίσιο «μιας διαρκούς αποστολής για τη δημιουργία χάους στους βρετανικούς και ευρωπαϊκούς δρόμους: έχουμε δει εμπρησμούς, σαμποτάζ και πολλά άλλα».

Πώς μπορούν οι δυτικές χώρες να ανταποκριθούν στον ρωσικό υβριδικό πόλεμο;

Το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου γίνονται με τη χρήση αντιπροσώπων και με άρνηση ευθύνης, τις καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στο να αντιμετωπιστούν. Η ποινική έρευνα δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο να λογοδοτήσει η Μόσχα και οι υπηρεσίες πληροφοριών των δυτικών δημοκρατιών περιορίζονται ως επί το πλείστον από το να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο.

«Απλώς δεν πρόκειται να μπλοκάρουμε τα ρωσικά σήματα πλοήγησης στη θάλασσα ή στον αέρα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα», δήλωσε η Braw. «Οι Ρώσοι είναι πολύ καλοί σε αυτό. Συνεχίζουν να καινοτομούν. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τρόπους στο πώς να τους τιμωρήσουμε».

