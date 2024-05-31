Η Ρωσία ζήτησε από την αμερικανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ να αποκαλύψει τυχόν σχέδια για την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων στα εδάφη των συμμάχων της Ουάσινγκτον στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο Ρωσίδα αξιωματούχο.

"Συνεχίζουμε να ανησυχούμε για τα αντιφατικά μηνύματα από τους συμμάχους της Αμερικής στη βορειοανατολική Ασία, το Τόκιο και τη Σεούλ, σε σχέση με την αποκαλούμενη αυξημένη συνεργασία με την Ουάσινγκτον στον χώρο των πυρηνικών", μετέδωσε το RIA επικαλούμενο δήλωση της Άννα Εβστιγκνέγεβα, αναπληρώτριας αντιπροσώπου της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

Διοικητής του αμερικανικού στρατού μίλησε τον Απρίλιο για σχέδια ανάπτυξης πυραύλων στην περιοχή του Ινδοειρηνικού σε απάντηση αυτού που η Ουάσινγκτον θεωρεί κινεζική στρατιωτικοποίηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ότι η Μόσχα μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύξουν πυραύλους μεσαίου και μικρού βεληνεκούς στην Ευρώπη και την Ασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.