ΗΠΑ: Διχασμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι με θεωρίες συνωμοσίας για καιρικά φαινόμενα

Την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να διαψεύσουν την παραπληροφόρηση για τις φυσικές καταστροφές που πλήττουν τις ΗΠΑ, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές κατήγγειλαν τις θεωρίες συνωμοσίας που επαναλαμβάνουν άλλα στελέχη του κόμματός τους στο Κογκρέσο.

Ο Τσακ Έντουαρντς, που εκπροσωπεί μια περιφέρεια στη Βόρεια Καρολίνα η οποία έχει πληγεί σφοδρά από τον κυκλώνα Ελίν, κατήγγειλε τις «εξωφρενικές φήμες» που διαδίδονται «από αναξιόπιστες πηγές που προσπαθούν να προκαλέσουν χάος».

Οι πλημμύρες σάρωσαν τη δυτική Βόρεια Καρολίνα, γεγονός αναπάντεχο σε μια Πολιτεία όπου τα προβλήματα από τους κυκλώνες εντοπίζονται κυρίως στις ακτές της στον Ατλαντικό. Περισσότερα από 80.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα και πολλές κοινότητες έχουν απομονωθεί επειδή οι δρόμοι καταστράφηκαν από τα νερά.

Μία από αυτές τις «πηγές παραπληροφόρησης» είναι η επίσης Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από την Τζόρτζια, η οποία χρησιμοποίησε τόσο τον επίσημο λογαριασμό της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όσο και τον προσωπικό της για να διαδώσει φήμες.

«Ρωτήστε την κυβέρνησή σας αν ο καιρός χειραγωγείται ή ελέγχεται. Τους δώσατε ποτέ την άδεια να το κάνουν; Το πληρώνετε; Φυσικά και το πληρώνετε» έγραψε σε μια ανάρτηση την Δευτέρα.

Ο Έντουαρντς κατήγγειλε αυτά τα ψέματα, χωρίς να κατονομάσει την Γκριν.

«Κανείς δεν ελέγχει τον καιρό. Παρακαλώ, φροντίστε να διασταυρώνετε την αλήθεια όσων διαβάζετε στο διαδίκτυο, προσφεύγοντας σε αξιόπιστες πηγές», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Κάρλος Χιμένες, που εκπροσωπεί μια περιοχή στη νότια Φλόριντα, καταδίκασε επίσης τις θεωρίες συνωμοσίας.

«Δεν υπάρχει θέση για παραπληροφόρηση, ιδίως όταν γίνεται επίτηδες, σε εποχές όπως αυτή» είπε ο πρώην δήμαρχος του Μαϊμάι-Ντέιντ μιλώντας στο CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

