Μία φρικτή προειδοποίηση απηύθυνε ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα προς τους κατοίκους της Φλόριντα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον τυφώνα Milton.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Άσλεϊ Μούντι, απευθύνθηκε σε όσους δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές εκκένωσης, ανέφερε το CNN .

«Πιθανότατα πρέπει να γράψετε το όνομά σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο μπράτσο σας, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ποιοι είστε όταν σας βρουν μετά», είπε.

Μεταξύ άλλων, ο Μούντι είπε ότι η πολιτεία εξακολουθεί να μετράει τις πληγές της μετά τον τυφώνα Helene, που έπληξε τη Φλόριντα μόλις πριν από δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι οι αρχές συνεχίζουν να βρίσκουν πτώματα κατά μήκος των ακτών ανθρώπων που δεν μπορούσαν να διασωθούν από τον τυφώνα.

Ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου: «Κανείς εδώ πάνω δεν μπορεί να σώσει τη ζωή του αν θέσει τον εαυτό σου σε κίνδυνο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.