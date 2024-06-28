Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε σήμερα Παρασκευή ότι η Ρωσία θα ξαναρχίσει την παραγωγή πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς με δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων εδάφους, λόγω των κινήσεων, όπως είπε, των Ηνωμένων Πολιτειών να αναπτύξουν τέτοιους πυραύλους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν επίσημα από τη Συνθήκη του 1987 για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) με τη Ρωσία να αποσύρεται το 2019, αφού είπαν ότι η Μόσχα παραβιάζει τη συμφωνία, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, η Ρωσία επέβαλε μορατόριουμ στη δική της ανάπτυξη πυραύλων, οι οποίοι είχαν προηγουμένως απαγορευτεί από τη συνθήκη INF.

«Είναι γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο παράγουν αυτά τα πυραυλικά συστήματα, αλλά ήδη τα μεταφέρουν στην Ευρώπη για ασκήσεις στην Δανία», υποστήριξε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι (τα πυραυλικά συστήματα) βρίσκονται στις Φιλιππίνες. Δεν είναι γνωστό εάν πήραν τους πυραύλους από εκεί ή όχι». Οι Ρώσοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Σεργκέι Λαβρόφ και Αντρέι Μπελούσοφ, παρουσίασαν εκθέσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

Ο Πούτιν επέμεινε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε έτσι να απαντήσει.

«Προφανώς, πρέπει να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε αυτά τα συστήματα κρούσης και στη συνέχεια, με βάση την πραγματική κατάσταση, να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το πού - αν είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας - να τα εγκαταστήσουμε», δήλωσε ο Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

